¿Habrá cortes o baja presión hoy? Estos barrios tendrán trabajos de EMCALI
Acueducto, energía, alumbrado público y alcantarillado tendrán intervenciones este miércoles 6 de mayo en varios sectores de Cali.
EMCALI anunció nuevas labores de modernización, mantenimiento y reparación en distintos puntos de la ciudad durante este miércoles 6 de mayo.
Acueducto
Reparaciones
- Alirio Mora Beltrán – Carrera 26 C1 # 103-32
- Benjamín Herrera – Carrera 13 # 25-30
- Los Parques – Carrera 1 B1 # 61 A-32
- Acopi – Carrera 39 con calle 14
Modernización de red
Reposición de válvulas en la red de agua potable en:
- San Nicolás
- El Piloto
- El Hoyo
Sector: calle 15 a calle 25, entre carrera 10 y carrera 4 Norte.
Baja presión de agua: 8:00 a.m. a 11:30 p.m.
Energía
Instalación de cable ecológico (modernización de red)
Suspensión del servicio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.
Barrio La Flora – Av. 4 N entre calles 34 A y 38 N
Barrio La Floresta – Calle 33 A entre carrera 17 y transversal 31
Barrio Las Ceibas – Calle 63 entre carrera 7 U Bis y carrera 7 F
Alumbrado público
Reparación de luminarias en:
- Valle del Lili (31)
- Pance (22)
- Los Alcázares (18)
- Urbanización Barranquilla (17)
- Prados del Norte (14
- Antonio Nariño (14)
- Marroquín (10)
- Vipasa (10)
Alcantarillado
Limpieza de sumideros
- Manuela Beltrán
- Las Orquídeas