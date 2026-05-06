¿Habrá cortes o baja presión hoy? Estos barrios tendrán trabajos de EMCALI

EMCALI anunció nuevas labores de modernización, mantenimiento y reparación en distintos puntos de la ciudad durante este miércoles 6 de mayo.

Acueducto

Reparaciones

Alirio Mora Beltrán – Carrera 26 C1 # 103-32

Benjamín Herrera – Carrera 13 # 25-30

Los Parques – Carrera 1 B1 # 61 A-32

Acopi – Carrera 39 con calle 14

Modernización de red

Reposición de válvulas en la red de agua potable en:

San Nicolás

El Piloto

El Hoyo

Sector: calle 15 a calle 25, entre carrera 10 y carrera 4 Norte.

Baja presión de agua: 8:00 a.m. a 11:30 p.m.

Energía

Instalación de cable ecológico (modernización de red)

Suspensión del servicio de 7:00 a.m. a 5:00 p.m.

Barrio La Flora – Av. 4 N entre calles 34 A y 38 N

Barrio La Floresta – Calle 33 A entre carrera 17 y transversal 31

Barrio Las Ceibas – Calle 63 entre carrera 7 U Bis y carrera 7 F

Alumbrado público

Reparación de luminarias en:

Valle del Lili (31)

Pance (22)

Los Alcázares (18)

Urbanización Barranquilla (17)

Prados del Norte (14

Antonio Nariño (14)

Marroquín (10)

Vipasa (10)

Alcantarillado

Limpieza de sumideros