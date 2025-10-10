Ofrecen $30 millones por información sobre encapuchados que alteraron clases en Univalle

En la mañana de este miércoles 8 de octubre, un grupo de encapuchados irrumpió en las aulas de la Universidad del Valle, sede Meléndez, al sur de Cali, y obligó a los estudiantes a abandonar las clases.

El hecho fue registrado en video y rápidamente difundido en redes sociales, generando preocupación entre la comunidad académica y las autoridades.

Recompensa

Ante los hechos, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, anunció una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita identificar y capturar a los responsables.

“Esos individuos no representan a la comunidad estudiantil ni los valores de la educación pública. Ofrecemos 30 millones de pesos para obtener información que lleve a la judicialización de estos delincuentes que atemorizan a la comunidad estudiantil y hacen terrorismo urbano en la ciudad. Cali se respeta”, afirmó el mandatario.

El alcalde hizo un llamado a la institucionalidad para avanzar en las investigaciones y garantizar la seguridad en el campus.

Por su parte, el diputado del Valle, Rafael Rodríguez, advirtió que “Univalle no puede seguir siendo tierra de nadie” y solicitó a la gobernadora Dilian Francisca Toro y al alcalde Eder actuar con urgencia ante la pérdida de control.

Desde el Concejo de Cali, Juan Felipe Murgueitio manifestó que “en Univalle no hay control” y pidió que el rector recupere el manejo del campus y la justicia intervenga con firmeza.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a colaborar con información que permita avanzar en las investigaciones.