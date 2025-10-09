Atención: Ataque con explosivos a subestación de Policía en Robles, zona rural de Jamundí
Se reportan intensos combates entre grupos armados en el suroccidente del país
Dos artefactos explosivos fueron lanzados contra la subestación de Policía ubicada en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, según informaron las autoridades locales.
Los primeros reportes indican no se registran víctimas fatales y que algunas viviendas cercanas sufrieron daños materiales. El ataque se suma a una escalada de violencia en la región, donde se han intensificado los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, incluyendo el ELN y disidencias de las FARC, especialmente en el sector Bajo Calima, zona rural de Buenaventura.
La Alcaldía de Jamundí activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar la situación, coordinar la respuesta institucional y establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes.
Noticia en desarrollo...