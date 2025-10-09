Atención: Ataque con explosivos a subestación de Policía en Robles, zona rural de Jamundí

AME4887. JAMUNDÍ (COLOMBIA), 10/06/2025.- Integrantes de las Fuerzas Armadas vigilan el área donde ocurrió una explosión este martes en Guachinte, Jamundí (Colombia). La explosión de una bomba causó la muerte de tres personas informaron las autoridades, que atribuyeron los ataques a disidencias de las FARC. EFE/ Ernesto Guzmán / Ernesto Guzmán ( EFE )

Dos artefactos explosivos fueron lanzados contra la subestación de Policía ubicada en el corregimiento de Robles, zona rural de Jamundí, según informaron las autoridades locales.

Los primeros reportes indican no se registran víctimas fatales y que algunas viviendas cercanas sufrieron daños materiales. El ataque se suma a una escalada de violencia en la región, donde se han intensificado los enfrentamientos entre grupos armados ilegales, incluyendo el ELN y disidencias de las FARC, especialmente en el sector Bajo Calima, zona rural de Buenaventura.

La Alcaldía de Jamundí activó un Puesto de Mando Unificado (PMU) para evaluar la situación, coordinar la respuesta institucional y establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los habitantes.

Noticia en desarrollo...