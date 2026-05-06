Capturados integrantes de “Shottas”, que coordinaban homicidios en contra de los “Espartanos”

Alias “Eliecer”, alias “Mateo” y alias “El Gordo”, generaban rentas ilegales mensuales entre $30 y $50 millones, producto de actividades como la extorsión y otras economías ilícitas.

En Buenaventura fueron capturados tres integrantes de “Los Shottas”, encargados de coordinar Homicidios selectivos en contra de integrantes de “Los Espartanos”, con el propósito de consolidar el control territorial en sectores como Las Palmas y Nueva Granada en este Puerto sobre el mar Pacífico.

De acuerdo con las investigaciones, alias “Eliecer” sería presunto subordinado de alias “Mi Sangre”, cabecilla del ELN, estructura que mantendría alianzas con “Los Shottas”.

Este individuo sería el encargado de coordinar homicidios selectivos en contra de integrantes de “Los Espartanos”, con el propósito de consolidar el control territorial en estos sectores.

Asimismo, tendría a su cargo la coordinación del cobro de extorsiones a comerciantes y al gremio transportador.

Por su parte, alias “Mateo” sería integrante activo de “Los Shottas”, encargado de secuestro, extorsión y lesiones personales, principalmente contra comerciantes y el sector transporte.

Alias “El Gordo” a cargo de cometer hurtos y cobro de extorsiones.

De acuerdo con las investigaciones, esta estructura estaría generando rentas ilegales mensuales entre 30 y 50 millones de pesos, producto de actividades como la extorsión y otras economías ilícitas.