El Ejército reforzará la seguridad en el puente festivo de receso escolar en el Eje Cafetero

Armenia

Los puestos de control están ubicados en las vías principales y carreteras terciarias de los departamentos de Quindío, Risaralda y Caldas.

El brigadier general José Bertulfo Soto, comandante de la Quinta División del Ejército Nacional manifestó que entre los principales destinos turísticos donde se refuerza la presencia militar se destaca en el Eje Cafetero, vías hacia los municipios de Salento, Filandia, Montenegro (Parque del Café), y el Valle de Cocora en el Quindío y Termales de Santa Rosa de Cabal en Risaralda.

Fue claro que este tipo de acciones están orientadas a generar confianza en la ciudadanía, proteger corredores estratégicos y brindar apoyo en materia de seguridad vial a quienes se movilizan durante esta temporada de descanso hacia zonas rurales, turísticas y de alto valor ambiental.

Además, señaló que continuarán con las labores operativas enfrentando las estructuras criminales que intentan alterar la tranquilidad en los territorios.

Enfatizó en que simultáneamente al dispositivo de seguridad vial y turística, la Quinta División mantiene la contundencia operacional mediante el desarrollo de operaciones militares sostenidas contra los fenómenos de inestabilidad, como el narcotráfico, el secuestro, la extorsión y la presencia de grupos armados organizados que intentan afectar la tranquilidad del centro del país.

Dijo que desde el Ejército Nacional invitan a la ciudadanía a denunciar cualquier situación sospechosa, presencia de personas extrañas o hechos delictivos que pongan en riesgo la seguridad durante esta semana de receso escolar, y habilita las líneas antiterrorista 107 y 147 del Gaula Militar, para casos de extorsión y secuestro.