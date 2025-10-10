Cumpleaños 176 de Manizales: ofrenda floral en un sector emblemático exaltando a los fundadores

Ofrenda floral en el cumpleaños de Manizales en el sector de Fundadores con los comandante de la policía metropolitana de Caldas, junto al alcalde y el gobernador.

Manizales

Como una ciudad llena de pujanza describió el alcalde Jorge Eduardo Rojas a Manizales en su cumpleaños número 176, mencionó que los habitantes han logrado salir de distintas problemáticas que han aquejado a la comunidad. Igualmente, destacó la labor hecha por el empresariado, líderes sociales y políticos caldenses.

Le puede interesar: La Comisaría de Familia de Chinchiná (Caldas) expidió una medida de atención contra Nueva EPS

“Hemos pasado por incendios, tragedias, deslizamientos y problemáticas de todo tipo, Manizales se ha reinventado, ha sido una ciudad resiliente, capaz de salir adelante. Somos la ciudad más exportadora del Eje Cafetero, tenemos más industria y comercio que nuestros vecinos. Quiero reconocer con mucho cariño a los hombres que hicieron a nuestra Manizales, a los fundadores que fueron tenaces y lograron asentarse en el filo de la montaña y hacer un caserío y después desarrollar nuestra ciudad”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

Agrega que el empresariado ha sido fundamental en el desarrollo de la ciudad. “A cada emprendedor que ha luchado por salir adelante; a cada industrial que ha sido capaz de poner el desarrollo de una producción en una ciudad que está a 600 y 900 kilómetros de un puerto y lo hacen por la productividad que genera tener la mano de obra manizaleña, nuestros empresarios, industriales y emprendedores son intrépidos, han sido vitales y, a través de los gremios, han hecho un trabajo maravilloso por Manizales”.

Le puede interesar: Fiestas en La Dorada, Caldas 2025: programación del Carnaval del Río y del Sol

En su intervención, se refirió sobre la seguridad, afirmó que es una de las capitales con menor tasa de homicidio, menor tasa de desempleo y que esta capital tiene el tercer mejor ingreso per cápita.

“Es la mejor ciudad de América Latina, hoy tenemos la mejor seguridad en Colombia a pesar de tener cinco homicidios más que el año pasado, pero tenemos la mejor tasa en los últimos 22 años. Tenemos la menor tasa de desempleo de la historia de la ciudad, nos ubicamos por debajo del 9 por ciento, menor desempleo juvenil, menor informalidad siendo terceros en el territorio nacional, al segunda con mejor desequilibrio entre ricos y pobres y la menor pobreza monetaria y extrema de todo Colombia. Hemos bajado las tasas de suicidio frente al 2023, aunque se registra uno, somos los mejores en educación, es decir, tenemos los mejores indicadores y tenemos el tercer mejor ingreso per cápita del país, están por encima Bogotá y Medellín”.

El evento fue musicalizado por la orquesta sinfónica de la ciudad y se llevó a cabo en el parque Fundadores en la mañana del viernes 10 de octubre.