La Comisaría de Familia de Chinchiná (Caldas) expidió una medida de atención contra Nueva EPS

Manizales

Ante la problemática del servicio que presta Nueva EPS y sus dispensarios de medicamentos Marcazsalud en el departamento de Caldas, la comisaría de familia de Chinchiná expidió una medida de atención, para conjurar la crisis de la dispensación que no ha logrado resolver a la fecha.

Le puede interesar: Capturan en Viterbo, Caldas, a dos integrantes del Clan del Golfo

Jhon James Marín Patiño, comisario de familia de Chinchiná, indica que se vulneran los derechos y garantías de niños, adultos y ancianos, lo que conlleva al deterioro en la salud generando descompensación en los pacientes, en especial, los que padecen enfermedades de alto costo.

Le puede interesar: Maquinaria de la UNGRD está en Supía (Caldas) para reforzar los jarillones y obras de mitigación

“Esta medida es en beneficio de 163 familias al régimen contributivo de la Nueva EPS para conjurar esta difícil situación de riesgo que persiste frente a la dispensación y donde usuarios tienen pendientes de 30 días en adelante transgrediendo lo establecido en la Resolución 1604 de 2013 indicando que los pendientes, independientemente de que autoricen recibirlos en el domicilio o sitio de trabajo, deben de gestionarse entre las 48 horas siguientes y ser entregados en el sitio de dispensación”.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Manizales

Asimismo, la medida ordena al municipio de Chinchiná adelante las gestiones para garantizar el servicio con la entrega de medicinas haciendo control exhaustivo a la EPS y supervisar la contratación de dispensación, por tanto, se solicita a Marcazsalud entregar, inmediatamente, los medicamentos pendientes y que tienen 48 horas de retraso.

Petición de auditar los software de Marcazsalud

Igualmente, la orden se remite a la Dirección Territorial de Salud de Caldas y a la Superintendencia de Salud, instándolos a que hagan una auditoría a las bases de datos del Software Mantis web y Oddo Software, que son los sistemas informáticos a través de los cuales, el operador carga y tramita los pendientes para su dispensación y distribución.

El documento fue puesto en conocimiento de la Gobernación de Caldas y el Comisario de Familia, agrega que continuarán con jornadas de diálogo para buscar soluciones a favor de la población que hoy está afectada por la situación en materia de salud.