Inicia oficialmente la versión número 12 del Carnaval del Río y del Sol en La Dorada, Caldas

Desde las 4 de la tarde del viernes 3 de octubre inició la versión 12 del Carnaval del Río y del sol en La Dorada (Caldas) con el folclorito institucional, pero dicha celebración contará también con grandes eventos musicales, pero también con actividades deportivas este fin de semana.

“Tuvimos un carnavalito con más de 10 instituciones educativas, hubo mucha participación de niños y niñas, quienes representaron en escena las costumbres de nuestro municipio y resaltarán la biodiversidad de la flora y fauna. El sábado 4 de octubre a las 2 de la tarde entregaremos en el Parque Simón Bolívar los kits a los participantes de la carrera atlética y por la noche el evento gospel e hicimos una pausa hasta el próximo jueves 9”, cuenta la gestora social de La Dorada, Michelle Giraldo.

Segunda parte del Carnaval del Río y del Sol

Sin embargo, retoman hoy jueves 9 de octubre con la alborada, danzas folclóricas, desfile náutico y cantantes de talla internacional como Rey Ruiz, Bonny Cepeda, entre otros.

“El jueves 9 de octubre arranca la alborada a las 5 de la mañana; por la noche vamos a tener danzas folclóricas, actividades culturales y artísticas y el viernes será el desfile náutico y en tarima principal a Hebert Vargas y Miguel Moly, entre otros. El sábado se presentará el desfile en traje de baño, de manera privada, en un hotel del municipio, en la tarde el desfile de comparsas acompañadas de las candidatas al Reinado Corazón de Colombia y en la noche a Rey Ruiz, Joaquín Guiller, entre otros”, describe Michelle Giraldo.

El domingo se realizará la entrevista privada de las candidatas con el jurado, taller de danza, la elección de la reina de los pescadores y la velada de elección y coronación del Reinado señorita Corazón de Colombia y los artistas en tarima principal con Yeison Jiménez y Bonny Cepeda.

El carnaval culminará con las feria artesanal, gastronómica y de emprendimiento en los distintos parques del municipio.