Cayó barbería que funcionaba como fachada de una fábrica de drogas en Ciudad Bolívar

Colombia.

El operativo se llevó a cabo en el barrio Madelena, al sur de la ciudad, tras denuncias de la ciudadanía, que alertaban el fuerte olor a tusi que provenía de una barbería.

Al lugar, llegó la Secretaría de Seguridad y la Alcaldía Local, en donde incautaron dos bolsas de tusi, un arma traumática, una papeleta para la preparación del tusi, dos frascos de ketamina, una libra de marihuana, 250 gramos de sustancia de coca y 103 pastillas para la elaboración del tusi,

Los delincuentes, trabajaban de jueves a domingo para tratar de evadir las autoridades y camuflar su operación, pero finalmente, luego de un mes de investigaciones por parte de las autoridades, fueron descubiertos.

El teniente Coronel julio Botero, comandante Estación de policía ciudad Bolívar, dio detalles sobre el operativo: “Dos personas fueron capturadas en flagrancia y deberán responder ante las autoridades por los delitos de porte, fabricación y distribución de estupefacientes”, dijo.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad informó que, los dueños y clientes del lugar estaban consumiendo bebidas alcohólicas, razón por la cual, bajo la Ley 1801 de 2016, se selló el establecimiento, prohibiendo así que el local pueda abrir sus puertas al público y ejercer su actividad comercial.

El Distrito reitera a la ciudadanía denunciar y reportar a través de la línea 123 cualquier actividad que ponga en riesgo la convivencia.