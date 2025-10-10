Un militar resultó herido y un delincuente murió en un intento de robo en Bogotá

Bogotá D.C

Los hechos se presentaron en el puente peatonal de la estación de Transmilenio 7 de Agosto , en el occidente de Bogotá, cuando un soldado se dirigía hacía su casa en su bicicleta eléctrica y dos hombres lo abordaron y lo atacaron por intentar robarle sus pertenencias.

“Lo despojan, lo lesionan con arma traumática en una de sus extremidades superiores. En la reacción, el integrante de la Fuerza Pública con su arma de propiedad lesiona a una de estas personas y es allí donde llega la zona de atención”, afirmó el Teniente Coronel, Sergio Bayona, Oficial de Guarnición de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades llegaron al punto para trasladar al presunto delincuente a un centro médico, pero horas después fallece debido a la gravedad de las heridas.

Mientras tanto, el militar fue presentado ante la Fiscalía General de la Nación para para esclarecer lo sucedido.

La Policía se encuentra también investigando los hechos, analizando las cámaras de seguridad y recogiendo testimonios de las personas que se encontraban en la zona.