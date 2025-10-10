Asesinan a joven de 17 años en Soacha: al parecer por vestir una prenda de su equipo de fútbol. Foto: Suministrada

Cundinamarca

Un hecho de intolerancia se presentó en el municipio de Soacha el pasado sábado 4 de octubre en horas de la mañana. Brandon Miranda Marín, un joven de 17 años originario de Armenia, viajaba a Piedecuesta ver a su equipo de fútbol, el Deportes Quindío , pero fue asesinado al parecer por barristas de otro equipo.

De acuerdo con el informe de las autoridades, sobre las 6:10 de la mañana, la Policía reportó la muerte de Brandon tras ser agredido con un arma cortopunzante en reiteradas ocasiones en su rostro y en una de sus piernas.

Los hechos ocurrieron cerca al peaje de Chusacá, límites con Sibaté , y un guarda de seguridad habría llamado a las autoridades para trasladar al joven.

Brandon fue llevado de urgencia a la Clínica San Luis, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Ahora bien, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el hecho se habría originado por un acto de intolerancia entre barristas.