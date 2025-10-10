Bogotá

Asesinan a joven de 17 años en Soacha: al parecer por vestir una prenda de su equipo de fútbol

La principal hipótesis que manejan las autoridades es que el hecho se habría originado por un acto de intolerancia entre barristas.

Asesinan a joven de 17 años en Soacha: al parecer por vestir una prenda de su equipo de fútbol. Foto: Suministrada

Juliana De Los Ríos

Cundinamarca

Un hecho de intolerancia se presentó en el municipio de Soacha el pasado sábado 4 de octubre en horas de la mañana. Brandon Miranda Marín, un joven de 17 años originario de Armenia, viajaba a Piedecuesta ver a su equipo de fútbol, el Deportes Quindío, pero fue asesinado al parecer por barristas de otro equipo.

De acuerdo con el informe de las autoridades, sobre las 6:10 de la mañana, la Policía reportó la muerte de Brandon tras ser agredido con un arma cortopunzante en reiteradas ocasiones en su rostro y en una de sus piernas.

Los hechos ocurrieron cerca al peaje de Chusacá, límites con Sibaté, y un guarda de seguridad habría llamado a las autoridades para trasladar al joven.

Brandon fue llevado de urgencia a la Clínica San Luis, donde falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Ahora bien, la principal hipótesis que manejan las autoridades es que el hecho se habría originado por un acto de intolerancia entre barristas.

La Policía Metropolitana de Soacha está adelantando la verificación de cámaras de seguridad para esclarecer los hechos.

