Cárcel para hombre que torturó y abusó de mujer indígena Emberá en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación judicializó a un hombre señalado de secuestrar y agredir sexualmente a su pareja sentimental.

Los hechos ocurrieron entre el 24 y 25 de septiembre en el barrio Los Alpes de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Según la investigación, “el presunto agresor citó la víctima, que hace parte de la comunidad indígena Emberá, en su vivienda donde la habría retenido contra su voluntad por cerca de 14 horas, propinándole golpes y laceraciones en su cuerpo con diferentes elementos contundentes, además de obligarla a sostener relaciones sexuales de manera violenta”.

Por estos hechos, le fueron imputados los delitos de acceso carnal violento agravado, tortura agravada y secuestro, cargos que no aceptó.

Un juez con función de control de garantías lo envió preventivamente a la cárcel.