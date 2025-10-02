Disturbios en el sur de Bogotá: vecinos exigen justicia por presunto abuso sexual a menor de edad

Caldas reportó 352 casos de abuso sexual contra menores de edad en el año 2024 / abuso contra niños imagen de referencia. Foto: Getty Images. / fizkes

Bogotá D.C

En horas de la noche este miércoles 1 de octubre, familiares y vecinos del barrio Fátima, en el sur de Bogotá, convocaron a una manifestación pacífica para exigir justicia por el presunto caso de un abuso sexual contra una menor de 14 años.

Lo que comenzó como un plantón terminó en disturbios, ya que la comunidad pretendía linchar al presunto abusador y empezó a lanzar piedras y objetos contundentes contra la vivienda de este.

Esto hizo que las autoridades tuvieran que reaccionar y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) intervino para controlar la situación.

“Desgraciado”, “Mátenlo, mátenlo”, se escuchaba en los videos que grabaron los mismos manifestantes.

Al parecer la menor contó a su familia que ese hombre la habría tocado en sus partes íntimas y la habría convencido de tomarse fotos íntimas.

La comunidad del barrio Fátima exige respuesta por parte de las autoridades y justicia para que se capture al presunto agresor.