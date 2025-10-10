Antioquia activa plan de movilidad y contingencia para disfrutar el puente festivo

Antioquia

La Gobernación de Antioquia anunció la implementación de un plan de movilidad y contingencia para garantizar la seguridad y el disfrute de los viajeros durante el puente festivo del Día de la Raza. El dispositivo cuenta con monitoreo las 24 horas del día y la participación de entidades como la Policía de Tránsito, el Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y las concesiones viales del departamento.

Según explicó María Patricia Giraldo Ramírez, gerente de Seguridad Vial, el plan incluye ambulancias, grúas, equipos de rescate listos para atender emergencias y personal adicional en los peajes, con el fin de agilizar el paso de los vehículos y reforzar los controles durante las jornadas de salida y retorno hacia Medellín.

La Secretaría de Infraestructura Física mantiene activos 27 frentes de maquinaria amarilla en distintos puntos del departamento, con el propósito de garantizar la transitabilidad en las vías secundarias. De acuerdo con la entidad, los corredores con mayor flujo vehicular se encuentran habilitados, aunque hay cierres programados en La Sinifaná y restricciones para vehículos pesados en Puente Iglesias, en el Suroeste antioqueño.

Por su parte, el DAGRAN activó sus capacidades para atender cualquier eventualidad durante el fin de semana. Su director encargado, Jaime Ramírez Gómez, hizo un llamado a los viajeros a mantenerse informados sobre el estado de las vías y a evitar visitas a ríos y quebradas durante las lluvias, recordando que el país atraviesa por la segunda temporada invernal.

“Si vamos a ocupar o a estar en ríos o quebradas, tener demasiado cuidado en la dinámica o en el cambio de dicha quebrada. Es muy posible que donde estemos no tengamos lluvias o precipitaciones en el momento, pero aguas arriba de esa fuente hídrica no sabemos qué puede estar sucediendo y se nos puede venir una creciente que puede generar afectaciones en la integridad física de cada uno de nosotros.”, señaló Ramírez.

Recomendaciones para viajeros y turistas

La Gobernación de Antioquia entregó una serie de recomendaciones para prevenir incidentes durante el puente festivo:

Revisar el estado mecánico del vehículo (luces, frenos, llantas, niveles de aceite y agua).

Planificar la ruta y consultar el estado de las vías en las redes oficiales de la Gobernación o el Invías (#767).

Conducir con precaución y respetar los límites de velocidad.

Evitar conducir en la noche cuando haya lluvias y vigilar el estado de laderas, ríos y quebradas.

Identificar puntos de encuentro y rutas de evacuación en zonas de alta afluencia.

Verificar que todo esté desconectado y el gas cerrado antes de salir de casa.

Fiestas y agenda cultural en 18 municipios

El puente festivo también será escenario de celebraciones tradicionales en distintas subregiones de Antioquia. La Secretaría de Desarrollo Económico confirmó que 18 municipios realizarán fiestas y festivales que impulsan la cultura, el turismo y la economía local.

Entre los eventos más destacados se encuentran el Festival de la Mula y el Café en Ciudad Bolívar, el Festival de Tango en Jardín y Támesis, el Festival Equino en San Roque y el Festival Nacional de Bullerengue en Necoclí. También sobresalen las Fiestas del Aguacero en Caldas, las Fiestas del oro, la minería y la ganadería en Remedios y la Fiesta de la Empanada y el Festival del Dulce y el Postre en Rionegro.