En el Congreso de EEUU, Proantioquia expuso los presuntos casos de corrupción de Daniel Quintero

Medellín

En Washington, la presidente ejecutiva de Proantioquia, Juliana Velásquez, intervino ante el Congreso de los Estados Unidos, para contar sobre la historia de Medellín, su proceso de transformación y la unión que ha tenido en esta parte del mundo el trabajo entre lo público y lo privado para la construcción de los territorios.

¿Qué es Proantioquia?

Proantioquia, es una organización de la sociedad civil que, desde el año 1975, ha tenido la unión de diferentes empresarios antioqueños, buscando impulsar el desarrollo integral de Antioquia y Colombia, por medio de las alianzas público-privadas y sociales.

La participación de su presidente ejecutiva, se dio en el foro “Crimen Organizado y Democracia en América Latina”, donde explicaron los procesos de transformación de la capital antioqueña, una ciudad que estuvo marcada por la violencia y hoy es un referente de innovación y esperanza.

¿Qué dijo en el Congreso de los Estados Unidos, la presidente de Proantioquia?

Como parte de la historia de la ciudad, y ante los asistentes, la líder gremial fue contundente al afirmar que “en 1991, Medellín era la ciudad más violenta del mundo, con más de 400 homicidios por cada 100 mil habitantes, superando incluso a Beirut. Sí, el terror gobernaba nuestras calles: coches bombas, asesinatos y el miedo se convirtieron en parte de la vida diaria, cobrando las vidas de valientes policías, líderes sociales y ciudadanos inocentes. Sí, en las décadas de 1980 y 1990, los grupos armados ilegales se expandieron por toda Colombia, alcanzando cerca de 40.000 combatientes, esparciendo la violencia por nuestro campo y ciudades por igual. Y, sin embargo, Medellín se negó a morir”.

Allí, ella habló de la transformación de la ciudad, gracias a los esfuerzos y alianzas público privadas que buscaron soluciones a las diversas problemáticas sociales que se vivían en la capital antioqueña.

Le explicó a los asistentes que “nos convertimos en una plataforma de confianza, un puente entre los sectores privado y público, comprometidos con la construcción de valor público. Incluso en los años más oscuros, lideramos los esfuerzos para soñar y actuar: apoyando la creación del Metro de Medellín, abogando por un aeropuerto internacional, impulsando agendas educativas y sociales, y convocando las conversaciones incómodas, pero esenciales que nuestra ciudad necesitaba para sobrevivir. Creíamos, y seguimos creyendo, que lo público nos pertenece a todos, y solo trabajando juntos podemos construir un futuro que valga la pena heredar. Hoy, Medellín se erige transformada”.

También hubo contexto sobre la transformación de Medellín

Como parte del contexto que explicó Juliana Velásquez, presidente ejecutiva de Proantioquia fue enfática en decir que, en la época más compleja de la ciudad, mientras el mundo solo veía caos en esta ciudad, un grupo de líderes empresariales y cívicos, educadores, funcionarios públicos y alcaldes, que fueron visionarios, decidieron reconstruir y defender la esperanza.

En medio de su discurso, Juliana Velásquez explicó: “Hemos convertido el dolor en resiliencia, la desesperación en innovación. Más de 1.3 millones de visitantes extranjeros vienen cada año para presenciar este renacimiento: una ciudad que antes se definía por la tragedia y que ahora es conocida por la tecnología, la cultura y la creatividad. Pero no nos engañemos: la transformación nunca es definitiva. Nuestra resiliencia se pone a prueba cada día”.

Habló del gobierno de Daniel Quintero y presuntos casos de corrupción

Ante el Congreso de los Estados Unidos, en Washington, la presidente ejecutiva de Proantioquia explicó que se han tenido en la ciudad nuevas formas de corrupción, de populismo y de erosión institucional que han afectado la ciudad.

Sobre la anterior administración, indicó que “vimos cómo programas públicos que daban forma al futuro de nuestros niños, como Buen Comienzo, fueron desmantelados. Soportamos una hostilidad abierta hacia la comunidad empresarial, amenazando la confianza que tardó décadas en construirse”.

Sobre el exalcalde, Daniel Quintero, explicó a los asistentes que “hoy enfrenta procesos penales y administrativos mientras busca la presidencia, simboliza la fragilidad de la gobernanza democrática cuando las instituciones se debilitan y crece la impunidad”.

También indicó que la democracia de nuestro país está en riesgo, debido a que “mientras que Estados Unidos descertifica a Colombia en sus esfuerzos antinarcóticos, y la llamada política de “Paz Total” empodera a los grupos armados ilegales, el sector privado en Medellín y Antioquia ha decidido tomar una posición: apoyar a los gobernadores regionales que se resisten, y proteger las instituciones que defienden la democracia”.

Durante esta exposición, la presidenta de Proantioquia concluyó que la convicción de los empresarios que representa esta entidad es que hay que cuidar el presente para salvaguardar el futuro.