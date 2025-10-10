¿Qué se celebra el 10 de octubre?: salud mental, huevos y pena de muerte son motivo de festividad

¿Qué tienen en común la Salud Mental, los huevos, la pena de muerte y los pasteles?, que todos son motivos de festividad durante un mismo día: el 10 de octubre de cada año.

Este 2025 el 10 de octubre ha caído un viernes, y este día tiene como motivo de conmemoración y celebración a nivel mundial diversos temas que hacen parte de nuestro día a día. Otros de estos tienen que ver con luchas sociales, las cuales aún son motivo de controversia en gran parte del planeta.

A pesar de que en Colombia no existe una festividad o conmemoración durante el 10 de octubre, se han adoptado algunos días oficiales a nivel mundial, los cuales le explicaremos en esta nota.

10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental

El Día Mundial de la Salud Mental tiene como objetivo concienciar a la población sobre los problemas de salud mental y su importancia como parte integral de la salud en general.

Así mismo, se movilizan esfuerzos para apoyar la salud mental y que personas puedan acceder a la atención necesaria, reduciendo los estigmas y la discriminación a los trastornos mentales.

Cada año, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Federación Mundial para la Salud Mental proponen un tema específico para enfocar la campaña global en un área crítica de la salud mental (por ejemplo, la salud mental en el lugar de trabajo, o la salud mental como un derecho humano universal).

Día Mundial del Huevo

Se trata de una celebración internacional que se lleva a cabo el segundo viernes de octubre de cada año. Este día se le rinde homenaje al alimento modesto, pero increíblemente poderoso como lo es el huevo, pilar fundamental de la alimentación a nivel mundial.

Las organizaciones nacionales e internacionales se toman el día para promover el consumo y su versatilidad culinaria a nivel global.

Mientras tanto, durante este día, personas, productores, chefs y organizaciones en más de 150 países celebran con festivales, concursos de cocina, seminarios y campañas informativas para compartir las maravillosas cualidades de este alimento.

10 de octubre se celebra el día mundial contra la Pena de Muerte

Este se celebra desde 2003 y se hace de forma anual. Este es promovido por la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte y busca abolir de forma total la pena capital en todo el mundo.

Se realizan campañas para concientizar sobre la naturaleza cruel, inhumana, degradante e irreparable de la pena de muerte y la incompatibilidad con los derechos humanos fundamentales.

Cada año, la Coalición Mundial Contra la Pena de Muerte elige un tema específico para enfocar las campañas de ese año, como la relación de la pena de muerte con la tortura, la pobreza, los crímenes por drogas o la situación de grupos vulnerables (mujeres, personas con trastornos mentales, etc.).

Día Nacional de la Decoración de Pasteles (EE.UU)

Como lo acaba de leer, en Estados Unidos el 10 de octubre se celebra el Día Nacional de la Decoración de Pasteles. Tiene como objetivo conmemorar el arte y la habilidad de la decoración de pasteles, celebrando el talento artístico que hay detrás de estas deliciosas recetas.

Se puede celebrar decorando un pastel, regalando dulces, compartiendo una torta con amigos o simplemente felicitando a los decoradores de pasteles de su entorno.