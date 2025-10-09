Solicitan fiscal especializado para esclarecer atentado contra funcionario del Inpec en Armenia

Armenia

Recordemos que el hecho se presentó el fin de semana donde un dragoneante del Inpec de la cárcel San Bernardo de Armenia fue víctima de un atentado mientras se movilizaba en su camioneta.

El secretario del Interior del departamento, Jaime Andrés Pérez sostuvo que tras el hecho convocaron a una mesa de seguridad ampliada donde tomaron diferentes medidas como la recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien entregue información oportuna que permita la captura de los responsables.

“Realizamos un análisis de la situación actual del departamento del Quindío y del país. Sabemos que a nivel nacional se están llevando a cabo una serie de amenazas en contra de los funcionarios del INPEC, muestra esto es que mientras aquí se realizaba un atentado contra un dragoneante, al mismo tiempo se realizaba en el departamento de Antioquia", afirmó.

¿Cómo avanzan las investigaciones?

También mencionó que avanzan las investigaciones para determinar si el caso registrado en la ciudad tiene que ver con la amenaza que se vive a nivel país con los funcionarios del Inpec.

Explicó que en ese mismo espacio tomaron una decisión importante y fue solicitar a la Fiscalía General de la Nación un fiscal especializado para agilizar el proceso investigativo y lograr esclarecer móviles y autores en el menor tiempo.

“Estamos analizando, inclusive, qué fue lo que sucedió. En esta mesa se tomó una decisión importante si es solicitarle a la fiscalía un un fiscal especializado para agilizar y poder determinar qué es lo que está sucediendo en el departamento del Quindío. Si esto tiene relación con el tema nacional o local, es la relación que nosotros queremos tener", mencionó.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Recordó que reforzarán las medidas a las afueras de los establecimientos carcelarios con la instalación de cámaras de seguridad de alta tecnología para mitigar nuevos casos.

“Vamos a dar hasta 20 millones de pesos con la alcaldía de Armenia, quien nos brinde información de qué fue lo que sucedió o posibles hechos futuros que se puedan dar en los centros penitenciarios y el gobierno departamental por una línea clara del señor gobernador una inversión que se va a realizar en las 10 comunas de Armenia, vamos a digamos contratar unas cámaras de seguridad alrededor de de este sector", indicó.

Agregó: “tener en tiempo real lo que está sucediendo alrededor de de estos centros penitenciarios, pero además son cámaras con inteligencia artificial, cámaras supremamente modernas que nos ayudará a mitigar un poquito la situación y, por supuesto, a judicializar aquella persona que comete algún hecho delictivo".

Es importante recordar que el funcionario del Inpec resultó ileso del ataque sicarial.