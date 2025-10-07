Ofrecen recompensa de hasta $20 millones por quienes atentaron contra miembro del Inpec en Armenia

Armenia

Frente a los hechos ocurridos el fin de semana en el que hombres que se movilizaban en motocicleta atentaron contra un dragoneante del Inpec en la ciudad, en las últimas horas se llevó a cabo una mesa de seguridad ampliada con las diferentes autoridades del departamento con el objetivo de establecer medidas para capturar a los responsables y mitigar nuevos casos.

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que llevaron a cabo la reunión en el comando de la Policía donde determinaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien ofrezca información que permita la judicialización de los responsables del atentado.

“Se llevó a cabo una reunión con el fin de tomar o reforzar las medidas que ya se habían tomado el día sábado con ocasión del atentado que sufrió uno de los dragoniantes de uno de los centros carcelarios", afirmó.

Sostuvo que continúan reforzando las medidas de seguridad para apoyar a los miembros del Inpec ante el riesgo que se vive a nivel nacional donde en diferentes regiones han sido víctimas de atentados.

“En las conclusiones más importantes es que se sigue con el refuerzo y los compromisos de todas las entidades para apoyar al Inpec como entidad estatal que requiere en este momento toda eh la autoridad para identificar e individualizar a los autores del atentado contra uno de sus funcionarios", afirmó.

Añadió: “Dentro de las medidas que se toman se está generando una recompensa hasta de 20 millones de pesos para quien da información que logre la identificación, individualización de manera oportuna y eficiente del autor de los impactos causados al vehículo donde se transportaba este dragoneante".

Además, desde la gobernación del Quindío se realizará una inversión importante en cámaras de seguridad que tengan inteligencia artificial para ser instaladas en inmediaciones de los centros de reclusión de la ciudad.

Alcalde de Armenia sobre el caso del Inpec

El alcalde de la ciudad, James Padilla rechazó este tipo de hechos y reconoció que es un tema nacional que ha impactado a nivel local. Señaló que al parecer se trata de retaliaciones por parte de cabecillas de grupos al margen de la ley que están al interior de los establecimientos carcelarios.

Fue claro que frente al hecho ocurrido el fin de semana en la ciudad están generando la articulación correspondiente con las autoridades para que en el menor tiempo puedan capturar a los responsables.

Recordemos que el funcionario resultó ileso a pesar de los impactos con arma de fuego que recibió el vehículo en el que se movilizaba una vez culminaba su turno en la cárcel San Bernardo de la ciudad.