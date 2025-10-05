Ataque sicarial contra miembro del Inpec en Armenia, autoridades avanzan en las investigaciones

Armenia

En la noche de este sábado 4 de octubre se registró un ataque sicarial contra un dragoneante del Inpec que se movilizaba en una camioneta en el sector de la reclusión de mujeres de la ciudad sobre la calle 50.

El coronel Luis Fernando Atuesta, comandante de la Policía del Quindío informó que por fortuna el funcionario resultó ileso a pesar de que su vehículo fue impactado en repetidas ocasiones.

Sostuvo que se presume que los responsables de este hecho sicarial fueron dos hombres que se movilizaban en una motocicleta y portaban chaleco o chaqueta gris y saco negro.

Fue enfático en afirmar que desde el momento del hecho en articulación con la Fiscalía avanzan en las investigaciones correspondientes como es la revisión de cámaras de seguridad de la zona con el fin de identificar a los agresores y dar con su oportuna captura.

Fue claro que a raíz de la situación que se vive a nivel nacional están evaluando medidas para reforzar la seguridad y evitar este tipo de hechos en la ciudad.

“Evaluar las condiciones de seguridad de sus funcionarios, pero también de tomar algunas medidas y acompañarlos principalmente en los relevos de turno, estamos con ellos recalcando medidas de autoprotección, cambio de rutinas, horarios, en fin, digamos, acompañándolos para también poder brindarles seguridad no solamente en los momentos en que se esté generando los respectivos relevos, sino también ya estamos evaluando la posibilidad, por supuesto en coordinación con el Inpec de revisar estos desplazamientos justo después de las entregas de los turnos", mencionó.

Destacó que el funcionario del Inpec desde hace aproximadamente dos años, hace parte del grupo de custodia del establecimiento carcelario San Bernardo de Armenia.