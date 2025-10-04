Video: Linda Caicedo marcó un golazo en triunfo del Real Madrid por la Liga F de España

Linda Caicedo se reportó con un golazo en la victoria parcial del Real Madrid sobre el Levante Badalona, por la sexta fecha de la Liga F, fútbol femenino de España. Este es el primer gol de la estrella colombiana en el campeonato en la presente temporada.

A los 26 minutos, Linda recibió un pase de la sueca Filippa Angeldal, con una gran acción individual eludió a una defensora y sacó un zurdazo cruzado ingresando al área, ubicando la pelota a la base del poste izquierdo de la portera chilena Antonia Canales.

🇨🇴 Estreno goleador de 𝐋𝐢𝐧𝐝𝐚 𝐂𝐚𝐢𝐜𝐞𝐝𝐨 este curso en Liga F Moeve



💻 Síguelo en @DAZN_ES #LigaFMoeve | @Linda__caicedo pic.twitter.com/e57dM77b7d — Liga F (@LigaF_oficial) October 4, 2025

Este es el segundo gol de la vallecaucana en la presente temporada, donde también registra tres asistencias. El anterior tanto lo había convertido en la fase de clasificación a la Liga de Campeones.

La colombiana permaneció en el campo de juego 64 minutos, siendo reemplazada por Paula Comendador. De esta manera, la delantera de la Selección Colombia completó ocho partidos disputados con el Real Madrid en lo corrido de la campaña 2025/2026.

Los otros goles del Real Madrid fueron obra de la francesa Naomie Feller y de la española Athenea del Castillo. El equipo Merengue llegó a 11 puntos en la quinta casilla, a siete del líder Barcelona con puntaje ideal.

Segunda mejor jugadora joven del mundo

Recientemente, en la ceremonia de entrega del Balón de Oro, Linda Caicedo, de 20 años, fue elegida como la segunda mejor jugadora joven del mundo, perdiendo el premio ante la española Vicky López.