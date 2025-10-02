Listo el aumento a tarifas de matrículas de colegios privados para 2026: ¿Cuál es el tope? ( Thot )

El Ministerio de Educación expidió la resolución que estabele el incremento de tarias de matrículas de colegios privados, pensiones y otros cobros, que según la norma, la base de calculo del aumento será de acuerdo al IPC con corte del mes de agosto de 2025, que es de 5,10%, según datos del DANE.

Sobre dicho valor se sumarán otros puntos adcionales, como la calidad institucional, los niveles de permanencia escolar, el trabajo con estudiantes con discapacidad y el reconocimiento salarial a sus maestros.

respecto a estos valores, se reconocerá con un 0,3% adicional a los colegios que implementen estrategias de educación inclusiva y atiendan a estudiantes con discapacidad, registrados oficialmente en el sistema del Ministerio

También, podrán aplicar un incremento adicional de hasta el 2,2% a los establecimientos que realizan los pagos de acuerdo con el escalafón docente del definicido por ley, o su estructura salarial en el año 2025.

En ese sentido, los aumentos de las tarifas para el próximo año estarán entre el 5,26% y un tope máximo del 9,1%.

Y a su vez, se tendrá en cuenta el porcentaje de estudiantes matriculados durante 2024 sin presentar retiro en el transcurso del mismo año, también el de alumnos de acuerdo con su trayectoria educativa, se encuentran matriculados en los años 2023 y 2024 consecutivamente, así como aquellos que aprobaron el grado educativo en el cual se encontraban matriculados durante el año 2023.