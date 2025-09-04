Nunca va a llegar gas de Venezuela a Colombia: Mónica de Greiff sobre Ecopetrol

En los últimos días, Ecopetrol aclaró que no ha solicitado a Hocol adelantar proyectos de regasificación y que actualmente desarrolla estudios de mercado para evaluar la viabilidad de plantas flotantes.

Además, la compañía no ha definido ubicación, tamaño ni tecnología, aunque analiza alternativas en La Guajira y Coveñas. También subrayó que cualquier proyecto de importación es responsabilidad exclusiva de Ecopetrol S.A., bajo acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría.

Paralelamente, avanza en exploración de gas costa afuera para fortalecer la seguridad energética. Del mismo modo, la empresa inaugurará en 2025 el parque solar La Iguana, que permitirá liberar gas usado en generación eléctrica para otros sectores productivos.

En este contexto, Mónica de Greiff pasó por los micrófonos de 6AM para hablar del estado actual de esta empresa tan importante para la economía colombiana.

En desarrollo...