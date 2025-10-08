Proantioquia llevará la experiencia de transformación de Medellín al Congreso de Estados Unidos

Proantioquia estará presente este jueves 9 de octubre en el Congreso de Estados Unidos durante el foro internacional “Crimen Organizado y Democracia en Latinoamérica”, un espacio que reunirá a congresistas estadounidenses, académicos y líderes regionales para debatir sobre la expansión del crimen transnacional y su impacto en las democracias de la región.

La participación de la organización antioqueña estará a cargo de Juliana Velásquez Rodríguez, presidente ejecutiva de Proantioquia, quien presentará la experiencia de transformación de Medellín, una ciudad que pasó de ser el epicentro mundial del narcotráfico y la violencia en los años noventa, a convertirse en un referente global en innovación social, turismo, atracción de nómadas digitales y desarrollo urbano.

En su intervención, Velásquez resaltará el papel del sector privado en este proceso, destacando su compromiso con el respaldo a las instituciones y la construcción de alianzas estratégicas.

El foro se realizará en el salón 200 del U.S. Capitol Visitor Center en Washington D. C., entre las 10:00 a. m. y la 1:00 p. m. (hora del Este), y podrá seguirse en vivo con traducción simultánea al español.

Durante la jornada, se presentarán análisis de casos sobre la influencia del crimen organizado en distintos países de la región, con intervenciones de expertos como Douglas Farah, Mariano Federici y Carlos Gervasoni.

Además, el evento contará con la participación de líderes políticos, entre ellos Luis Almagro, exsecretario general de la OEA; Francisco Santos, exvicepresidente de Colombia; y los expresidentes Andrés Pastrana y Jamil Mahuad.

La presencia de Proantioquia en este escenario internacional refuerza el compromiso de la entidad con el diálogo global sobre los desafíos de la democracia en América Latina.