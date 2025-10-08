Policía desactivó un artefacto explosivo dejado en la parte externa de la Casa de Justicia de Anorí

Anorí- Antioquia

Este miércoles se reportó una alerta con un artefacto explosivo improvisado que activó los protocolos de seguridad en el área urbana del municipio de Anorí, en el Nordeste de Antioquia.

Según el reporte del caso, el artefacto fue dejado en la parte externa de la casa de justicia, cerca de la estación de policía. En el sitio encontraron un artefacto en un tarro blanco envuelto en un plástico conocido como vinipel negro que en el interior tenía tierra mezclada con pólvora y unos cables de energía.

Ante esta sospecha, un perro antiexplosivo fue llevado al sitio y marcó positivo para explosivo, por lo que de inmediato se activaron los protocolos de seguridad, se acordonó la zona y el personal experto adscrito a la SIJIN trabajó durante varias horas para desactivarlo y eliminar el riesgo que existía para los trabajadores de la casa de justicia y la misma población civil.

Cabe aclarar que el artefacto desactivado no era de gran poder y más pareciera ser un señuelo, pero ante la duda no se descartó ninguna situación y se procedió a intervenir la situación y el artefacto retirado del lugar.