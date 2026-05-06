Persisten problemas de movilidad entre Betulia y Concordia por cierre en la vía

Medellín, Antioquia

La crisis de movilidad entre los municipios de Betulia y Concordia, en el suroeste antioqueño, continúa agravándose por los constantes cierres y afectaciones en la vía principal, situación que ya completa más de un mes y mantiene en alerta a comunidades, transportadores y comerciantes de la zona.

Aunque se han habilitado rutas alternas y pasos provisionales, las dificultades persisten debido a las condiciones del terreno y a nuevos deslizamientos que vuelven a bloquear el corredor. Habitantes de la región aseguran que las vías alternas son demasiado angostas y también presentan deterioro, lo que ha complicado el tránsito de vehículos de carga, buses y transporte particular.

Ante la falta de una solución definitiva, ciudadanos y sectores productivos de ambos municipios comenzaron a organizar colectas y esfuerzos comunitarios para intentar abrir nuevamente el paso. Durante los últimos días se logró habilitar temporalmente la circulación para algunos vehículos, pero nuevas afectaciones volvieron a cerrar el corredor pocas horas después.

La situación preocupa especialmente por el impacto económico y social que ya empieza a sentirse en la región. Comerciantes, transportadores y finqueros han tenido que unirse para mantener alguna conectividad mientras avanzan los trabajos de emergencia.

La Gobernación de Antioquia anunció semanas atrás que adelanta estudios y diseños para construir una variante que permita solucionar el problema de manera estructural, aunque en la zona existe incertidumbre por el tiempo que pueda tardar una intervención definitiva.

Actualmente el tránsito continúa siendo intermitente y de alto riesgo, especialmente por las lluvias y la inestabilidad del terreno, que siguen generando derrumbes y cierres constantes en la zona.