MinEducación anuncia construcción de sede universitaria en zona de la Sierra Nevada

Santa Marta

El Ministerio de Educación Nacional anunció una inversión de 18 mil millones de pesos para la construcción de una sede universitaria en la vereda Buritaca, ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta. El anuncio fue hecho por delegados del Ministerio ante líderes sociales y presidentes de Juntas de Acción Comunal de los corregimientos de Guachaca, Minca y Bonda.

Este proyecto hace parte de una estrategia conjunta liderada por el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello y el ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, que busca convertir la educación en un escudo protector para los jóvenes y una herramienta clave en la transformación del conflicto en esta zona del país.

Además de esta construcción, según informó la administración, ya se están ejecutando cerca de 5 mil millones de pesos adicionales destinados a la apertura de 1.300 cupos universitarios, de los cuales 600 son presenciales y 700 virtuales. Estos programas ya están en marcha en colegios rurales de la Sierra Nevada y sedes urbanas priorizadas.

Esta ampliación de cobertura se financia a través del programa “Educación Superior en tu Colegio” del Ministerio de Educación, beneficiando a estudiantes y egresados de 18 instituciones educativas rurales y 5 urbanas, todas priorizadas por estar expuestas a situaciones de conflicto armado o alta vulnerabilidad social.

La dirección técnica del proyecto de infraestructura está a cargo de Jocelyn Azar, rectora de la Institución Universitaria de Santa Marta (USM). Además de la nueva sede, se realizarán adecuaciones en aulas existentes, dotación de biblioteca y de sala de informática.

La implementación en territorio está liderada por la alta consejera para la Paz, Jennifer Del Toro, y la secretaria de Educación Distrital, Sandra Muñoz Dorado. La coordinación con las comunidades y los diálogos sociojurídicos con las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada está en manos del delegado del Gobierno nacional, Óscar Mauricio Silva.

Cinco universidades públicas participan de esta alianza educativa, como lo son la Universidad del Magdalena, la Institución Universitaria del Caribe, UniCaribe, Institución Universitaria de Santa Marta, USM,, IU Digital de Antioquía e Infotep del Cesar.

Así las cosas, estos avances representan un paso importante en el cumplimiento del Plan de Desarrollo Distrital “Santa Marta 500+”, que busca garantizar el acceso sin barreras de los jóvenes samarios a la educación superior, especialmente en contextos de alta vulnerabilidad.