Mi hijo quería recibir instrucción militar, no es ningún mercenario: mamá de colombiano en Ucrania

Claudia Soto es la mamá de Cristian Orlando Roa Soto, un Colombiano que decidió prestar sus servicios en la guerra de Ucrania, y que, actualmente, se encuentra retenido en dicho país. Según la señora Claudia, en dicha unidad se encontrarían 49 colombianos más, además de un chileno y tres argentinos.

Además, en otra unidad que se encuentra ubicada en la misma zona, habría otros 40 colombianos, que también se encontrarían retenidos sin poder regresar a su país de origen. De tal modo, que serían cerca de 90 personas afectadas por esta situación.

Además, la señora Claudia comentó que estas personas se encontrarían retenidas, ya que al expresar su deseo de regresar a Colombia, se les había negado esta posibilidad, siendo amenazados con que se les abriría un proceso por desertores.

En cuanto a esto, la madre de Cristian Soto, estableció que se estarían evidenciado ciertas irregularidades en este proceso, pues las personas que accedieron a la propuesta, se encuentran allá bajo un contrato laboral, y en su caso específico, aún se encuentra en los dos meses de prueba, por lo que al expresar su deseo de querer regresar a su país, no estaría cometiendo ningún hecho que vaya en contra de la ley.

La desesperación de estas personas, como también de sus familias, ha ido en aumento. Pues hay casos de personas que han solicitado darse de baja desde hace 1 o 2 meses, y aún siguen sin recibir alguna solución.

Por otro lado, Claudia comentó una situación que vivieron los colombianos que se encuentran en la guerra, pues en cierto punto, se les entregaron los pasaportes y los dejaron ir, sin embargo, cuando se encontraban cerca de la frontera, fueron interceptados para luego ser encarcelados, y posteriormente, devueltos a la zona de combate.

Claudia aseguró, también, que TikTok es una red social que se ha convertido en una de las mejores herramientas para contactar a los jóvenes, a quienes se les pinta como una propuesta con la que podrán ganar mucho dinero