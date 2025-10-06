Familiares piden ayuda urgente por colombianos retenidos en Ucrania tras intentar dejar la guerra

Con gran preocupación, una madre denunció la retención de su hijo y al menos 43 colombianos más que viajaron a Ucrania a mediados de este año con la promesa de obtener ganancias económicas al unirse a la guerra. Según su testimonio, los jóvenes fueron reclutados bajo falsas expectativas y ahora enfrentan graves dificultades para regresar al país.

Los familiares aseguran que, al llegar a territorio ucraniano, los reclutadores les retiraron los pasaportes y toda documentación, dejándolos sin posibilidad de moverse libremente. A pesar de haber solicitado la baja hace más de tres semanas, las autoridades del lugar no han dado respuesta formal ni permitido su salida del campamento militar.

Claudia Soto, madre de uno de los militares, afirmo que “hace pocos días, los hombres recibieron sus pasaportes y les dijeron que podían marcharse después de las cinco de la tarde. Con la esperanza de regresar a Colombia, algunos emprendieron camino hacia Kiev para gestionar su retorno, pero fueron detenidos por autoridades locales, quienes los retuvieron varios días alegando falta de documentos legales que certificaran su salida”.

La madre denunció que su hijo y los demás colombianos fueron subidos a un bus del que se desconoce el destino. “Son alrededor de 43 o 45 personas, todos colombianos, y no sabemos dónde están ni qué les pueda pasar”, expresó con angustia. También señaló que podrían ser acusados de deserción, un delito grave según las leyes del país en conflicto.

Ante la incertidumbre, los familiares claman por la intervención urgente del Gobierno Nacional y la Cancillería para lograr la localización y repatriación de los connacionales. “Solo pedimos ayuda para que ellos puedan salir legalmente de esa situación y volver sanos a casa”, dijo la madre, quien continúa diligenciando documentos en busca de apoyo oficial mientras mantiene la esperanza de que su hijo regrese con vida.