Manifestantes denuncian que camioneta los arrolló durante protestas pro Palestina en Bogotá

Colombia

Un nuevo caso se conoció tras las movilizaciones del pasado martes 7 de octubre en apoyo a Palestina en Bogotá. Varios manifestantes denunciaron haber sido arrollados por una camioneta mientras participaban en la marcha que se desarrollaba sobre la calle 19 con carrera novena.

De acuerdo con los testimonios, el vehículo —una camioneta gris, sin placas visibles— aceleró de manera repentina en medio de la multitud. “Había varios carros detenidos y entre esos estaba una camioneta Hyundai gris híbrida, que repentinamente aceleró y se llevó consigo a unas cinco o cuatro personas”, relató un testigo del hecho.

Lesionados y versiones de los testigos

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que doce personas presentaron algún tipo de afectación física, y nueve de ellas resultaron lesionadas por este accidente vial.

Videos difundidos en redes sociales muestran el momento en que la camioneta acelera y arrolla a los manifestantes. En las grabaciones también se escucha a varios asistentes gritar:

“Este vehículo fue el que nos atropelló este 7 de octubre de 2025. Es una señora, al parecer, no tenemos datos de ella. Se nota que lo hizo con toda la intención porque no dejó de acelerar el vehículo.”

Sin placas y con ataques al vehículo

Las imágenes que circularon en redes encendieron las alarmas, ya que se evidenció que la camioneta no portaba placas. Ante la indignación por el hecho, parte de la multitud atacó el vehículo, rompiendo el vidrio de la puerta delantera izquierda y el panorámico.

Al lugar llegaron unidades de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), que intervinieron para controlar la situación.

Los manifestantes lesionados exigieron justicia y solicitaron que se investigue el caso, asegurando que fueron víctimas de un ataque en medio de su derecho a la protesta.