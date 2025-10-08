Bogotá

Masiva manifestación pro-Palestina en Bogotá terminó con varios heridos y vandalismo

La Secretaría de Gobierno entregó un balance de la protesta en Bogotá a la que asistieron más de 4.500 personas.

Juliana De Los Ríos

Bogotá D.C

Las manifestaciones en solidaridad con Palestina en la capital del país comenzaron cerca de las 2 de la tarde desde distintos puntos de encuentro. Aunque comenzó de manera pacífica, algunos encapuchados aprovecharon la oportunidad para vandalizar fachadas y edificios.

Más de 300.000 usuarios de Transmilenio resultaron afectados debido a los bloqueos en las calles que impidió el paso de los buses y la operación de las estaciones.

De acuerdo con el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, más de 4.500 personas marcharon en la movilización que terminó a las 11 de la noche.

“Durante la misma se presentaron bloqueos viales, agresiones a una iglesia cristiana, a establecimientos de comercio, a mobiliario público, a buses zonales y troncales”, aseguró Quintero.

Añadió que hubo 12 personas heridas y 9 de estas por un accidente de tránsito en el centro de la ciudad.

Los gestores de diálogo y convivencia del Distrito acompañaron y monitorearon las manifestaciones, sin embargo, en muchos casos la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO) se hizo presente para evitar la materialización de amenazas o acciones en contra de la integridad de las personas.

“Respetamos y acompañamos la protesta social cuando es pacífica, pero rechazamos las acciones violentas y las afectaciones a la ciudadanía”, manifestó el secretario.

