Luis Díaz fue elegido por primera vez como el “jugador de la jornada”, según la revista Kicker

El Bayern Múnich ha tenido un excelente desempeño en el inicio de temporada en la Bundesliga, pues todavía no ha conocido la derrota, ya que ha ganado los seis partidos que ha disputado. En la jornada anterior, los Bávaros derrotaron 3-0 al Frankfurt con doblete del guajiro, al minuto 1′ y al 84’ más una asistencia a Harry Kane quien marcó el segundo tanto al minuto 27′.

Gracias al gran desempeño que tuvo Lucho en la victoria ante el Frankfurt fue elegido por primera vez como el “jugador de la jornada” en la Bundesliga alemana, según la prestigiosa revista deportiva Kicker.

El medio deportivo se refirió al colombiano: “El cabello ya no está teñido de rubio, pero los puntos a favor no son menos”, destacando el impacto que tuvo Díaz desde el inicio del partido. Además, el guajiro hizo parte del once ideal de la jornada y lo situó como segundo máximo goleador del campeonato, empatando con Can Uzun del Eintracht.

Bundesliga Team of the Week



Luis Díaz ✅



[@kicker] pic.twitter.com/qAUHXOV8gL — Bayern News world (@BayernNewsw) October 6, 2025

Por otro lado, según informó Opta Franz a través de las redes sociales, Luis Díaz es el segundo mejor debutante de la Bundesliga, igualando a Erling Haaland, quien participó en nueve goles en las seis primeras jornadas de la Bundesliga. El único jugador que lo supera es su compañero Harry Kane, quien en su primera temporada fue participe en 11 anotaciones.

“Luis Díaz, del Bayern de Múnich, ha participado directamente en nueve goles en sus primeros seis partidos de la Bundesliga (5G, 4A). Desde la recopilación de datos detallados en la temporada 2004-05, solo su compañero Harry Kane ha participado en más goles en sus primeros seis partidos de la Bundesliga (11, Haaland también 9). Importado”, se lee en la publicación.