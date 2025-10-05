Figura memorable del Liverpool se destapó por mal momento del equipo: “Luis Díaz es gran pérdida”

En Liverpool el nombre de Luis Díaz parece extrañarse con más fuerza partido a partido. Si bien el equipo Red inició con cinco triunfos consecutivos, todos fueron sufriendo y consiguiendo los puntos de manera agónica. No obstante, en la fecha 6 Crystal Palace lo venció y recientemente, en la séptima, Chelsea se impuso.

Coincidencialmente, el equipo de Arne Slot perdió ambos partidos de la manera como ganaron los anteriores: con un gol sobre el tiempo de reposición. Eddie Nketiah al 90+7′ para el Palace y Estevao al 90+5′ para el Chelsea.

Pero la preocupación en la hinchada del Liverpool es más profunda partiendo de la plantilla con la que cuentan, quizá la mejor de Europa para esta temporada. Una inversión cercana a los 500 millones de euros, con fichajes como los de Florian Wirtz, Alexander Isak, Hugo Ekitike, Miloz Kerkez, Jeremie Frimpong, entre otros, que todavía no termininan de engranar.

Uno de los más señalados es justamente el alemán Wirtz, por el que se pagaron más de 120 millones de euros y todavía no ha tenido aportes directos en goles con anotaciones o asistencias. La hinchada cuestiona vehemente al joven volante que tomó el dorsal ‘7′ de Luis Díaz y comparan su adaptación con la que tuvo el colombiano, quien fue influyente desde el primer partido con el Liverpool.

Sturridge señala a Luis Díaz como la gran pérdida del Liverpool

El exfutbolista, hoy panelista de Sky Sports, y recordado en Liverpool y en otros equipos de la Premier League como Chelsea, explicó la situación que vive el equipo Red. Señaló que la gran baja del club ha sido Luis Díaz, pues el colombiano aportaba algo que hasta el momento no tiene otro atacante del equipo de Slot: la presión y el sacrificio defensivo.

“Para mí, Luis Díaz es una gran pérdida. Si analizamos al Liverpool del año pasado y cómo solían presionar, creo que podría decirse que era él quien presionaba a los tres delanteros. Para mí, Luis Díaz, su tenacidad con el balón y su hambre de recuperarlo para su equipo. Aportó algo al Liverpool que ahora les falta. Se sacrificaba en defensa. Eso es lo que tienen que descubrir ahora: quién en ese ataque va a ceder un poco”, dijo para el medio británico.

Daniel Sturridge / Getty Images / James Gill - Danehouse Ampliar

Hinchas también extrañan a Luis Díaz

En redes sociales han comenzado a circular publicaciones en las que se abre el debate entre los hinchas sobre si se extraña a Luis Díaz. Muchos coinciden en que sí hace falta el extremo colombiano, mientras que otros piden calma para la adaptación de jugadores como Wirtz, quien es el que más deuda tiene hasta el momento.

En su paso por el equipo inglés, Lucho disputó 148 partidos, de los cuales en 143 fue titular. Aportó 41 goles y dio 17 asistencias, para una contribución total en 58 anotaciones. En Bayern Múnich, su promedio se ha elevado, pues en 10 partidos ha hecho 6 goles y ha dado 4 pases de gol.