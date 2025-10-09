Llegaron dos leonas al Bioparque Ukumarí de Pereira: Imara y Lewa

Pereira

Imara y Lewa, son las dos leonas africanas que se integran al hábitat del león Gruñón tras cumplir los protocolos sanitarios y de cuarentena. De acuerdo con el gerente del Bioparque, Raúl Murillo, el traslado se planificó con criterios de bienestar animal y manejo responsable, en línea con los estándares de conservación que Ukumarí ha consolidado en 2025 y en el marco de su décimo aniversario.

La integración con Gruñón, el león residente de Ukumarí, se ejecutó de manera progresiva, iniciando con reconocimientos visuales y olfativos, para luego avanzar a estancias compartidas bajo supervisión del equipo veterinario y de comportamiento animal.

Lea también: Recursos de la PTAR de Pereira están garantizados; la construcción de la obra comienza en el 2026

Según Murillo, el proceso culminó de forma exitosa, y hoy los tres individuos comparten espacio con conductas compatibles y bajo monitoreo continuo.

“Obviamente no van a faltar los gruñidos, los arañazos, pero pues de eso se trata, de articularlos bien, de integrarlos bien, y creo que hoy con éxito lo han logrado. Primero ellas llegaron, estuvieron una cuarentena juntas, oliéndose, mirándose, pero no juntándose, luego las juntamos, cada una estableció su dominancia, luego tenían que llegar a empezar a oler al león, empezar a relacionarse con él, luego juntar a los tres en un espacio confinado, pequeño, para que ellos estuvieran allí”, explicó el gerente de Ukumarí.

Las nuevas leonas provienen de convenios de cooperación con otras instituciones zoológicas del país como Piscilago y la Fundación Zoológico de Barranquilla, mecanismo que permite reubicar individuos para mejorar su bienestar y la conformación social propia de la especie.

Le puede interesar: Inició la construcción de la nueva intersección de Corales en Pereira: obra clave para la movilidad

Uno de los puntos más importantes en medio de este proceso de conservación es determinar si las leonas y el león, todavía pueden estar en una etapa reproductiva, que aunque no es el fin, podría registrarse un hecho sin precedentes en la historia del Bioparque y es que se puedan tener crías de leones africanos.

Aniversario Ukumarí

Recordemos que el Bioparque Ukumarí celebró recientemente sus 10 años de existencia fortaleciendo su enfoque de conservación y educación ambiental con nuevas incorporaciones de fauna, campañas pedagógicas y articulación con aliados.

Este aniversario se ha usado para socializar buenas prácticas de manejo y para visibilizar proyectos de bienestar animal que posicionan a Ukumarí como referente nacional.