Inció la construcción de la nueva intersección de Corales en Pereira: obra clave para la movilidad

Pereira

Con la firma del acta de inicio y un avance de gestión predial del 99 %, comenzó oficialmente la construcción de la intersección de Corales, una de las obras viales más esperadas en Pereira debido a su impacto directo en la movilidad del suroccidente de la ciudad.

El proyecto que fue adjudicado al Consorcio Kapaz Ingenieros, contempla una inversión de $54.197 millones en obra civil, pero si se incluyen los costos de adquisición de predios, el desmonte de estaciones de servicio y la interventoría, la inversión total asciende a cerca de $96.000 millones.

Esta intersección busca poner fin a años de congestión vehicular en un punto neurálgico donde confluyen las avenidas La Independencia, Cuba y San Joaquín, y donde diariamente circulan miles de vehículos, además es uno de los puntos de ingreso y salida de la ciudad hacia el Norte del Valle y el occidente de Risaralda.

Diana Yanet Osorio, secretaria de infraestructura de Pereira, confirmó que diálogo con Caracol Radio que el diseño contempla una solución mixta de paso a nivel y paso a desnivel, lo que permitirá mejorar la conectividad entre el centro de la ciudad y las zonas residenciales del occidente.

Además recalcó que el plazo de ejecución es de 18 meses, y se implementará un esquema intensivo de trabajo, con jornadas extendidas durante las fases más críticas, con el propósito de reducir los tiempos de intervención y minimizar los impactos sobre la movilidad.

“Iniciamos actividades de obra física, estamos avanzando en cada una de las cinco fases del proyecto, la primera etapa es una intervención al costado donde estaban ubicadas las estaciones de sevicio, por lo que todavía no se generará una limitante en la movilidad por esta zona. Pedimos un poco de paciencia, pero vamos a darle solución definitiva a esta zona de Corales”, afirmó Osorio.

Avance de gestión predial

Antes del inicio de la construcción, la Alcaldía de Pereira logró culminar la gestión predial y el desmonte de dos estaciones de gasolina ubicadas en el sector, pasos que eran indispensables para liberar el terreno y evitar retrasos en el cronograma, dicha gestión predial avanza en un 99 %, faltando dos predios pertenecientes a una misma familia con los que todavía no se logra un acuerdo.

La intersección de Corales ha sido identificada históricamente como uno de los puntos más críticos de Pereira por los prolongados tiempos de viaje, la accidentalidad y la dificultad para acceder a sectores aledaños.

Su modernización no solo aliviará el tránsito local, sino que también mejorará la conexión entre el sur y el occidente, beneficiando a los ciudadanos que se desplazan diariamente entre Corales, la avenida Las Américas, San Joaquín y el centro de Pereira.