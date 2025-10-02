Recursos de la PTAR de Pereira están garantizados; la construcción de la obra comienza en el 2026

Pereira

El alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, entregó buenas noticias sobre uno de los macroproyectos más importantes de la ciudad, se trata de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, la PTAR.

Señaló el alcalde que ya se inició la ruta de contrataciones por un valor de 465 mil millones de pesos, recursos, que indica el mandatario, ya están asegurados.

Agregó Salazar Peláez que este es un proyecto que era esperado hace 20 años y según el cronograma, se espera que para el segundo semestre de 2026 comience la ejecución.

“La PTAR es un sueño de más de 20 años para nuestra ciudad y hoy, con el apoyo del Gobierno Nacional, podemos decir que inicia formalmente su ruta de contratación. Se trata de una inversión con una duración estimada de cuatro años en su ejecución, que marcará un antes y un después en la historia del saneamiento básico e hídrico en Pereira. Este será un hito que quedará en la historia de Pereira.”

Eduar Libreros, viceministro de Agua y Saneamiento, manifestó que ya en el Gobierno Nacional está aprobado el aval fiscal de los recursos de este proyecto y agregó, que aunque al principio se pensó en la realización de un crédito para la cofinanciación de este macroproyecto, al ver la demora del mismo, decidieron utilizar del Presupuesto General de la Nación.

“El Gobierno Nacional aporta aproximadamente el 58%, es decir, cerca de 264.000 millones de pesos, que hoy están garantizados mediante el trámite CONFIS y el CONPES de vigencias futuras. Estamos acompañando a la Alcaldía de Pereira en este proceso para suscribir los convenios y arrancar con todo el proceso contractual. Con esta inversión esperamos mejorar los vertimientos en la cuenca del río Otún y avanzar en el propósito de este Gobierno: sanear las cuencas más importantes del país”

La gerente de Aguas y Aguas de Pereira, Mónica Saldarriaga, adujo que es fundamental la construcción de la PTAR; sin embargo, hay que trabajar paralelamente con el incremento del almacenamiento de Agua, que para el año 2030 ya se habla de una escasez.

“Con el crecimiento que se presenta en la ciudad de Pereira, estaríamos limitados para garantizar la demanda y tenemos un trabajo paralelo a la PTAR muy grande y es incrementar el almacenamiento; tenemos la hoja de ruta clara, es una hoja de ruta muy exigente, Pereira necesita nuevos tanques de almacenamiento y además microembalses, entonces debemos combinar a la ruta de la PTAR, la ruta de garantizar el aseguramiento del recurso hídrico mediante microembalses, tanques de almacenamiento y pozos.”

El alcalde también manifestó que La Carder, la Alcaldía de Dosquebradas, Serviciudad y Aguas y Aguas tienen los recursos para comenzar con la ruta para las contrataciones y que ahora se está realizando la solicitud para dejar aprobadas las vigencias futuras, ya que el proyecto tiene un tiempo estimado de 4 años.

Por último señaló el alcalde que la licitación será pública y abierta para empresas nacionales e internacionales.