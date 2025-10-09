Justicia para los compradores del Edificio Soleil: la Alcaldía toma el control

Los propietarios y compradores del proyecto Edificio Soleil P.H., de la constructora Balka S.A.S., fueron convocados a una reunión el viernes 10 de octubre de 2025 a las 10:00 a. m. en el sexto piso de la Alcaldía de Tunja. El encuentro, liderado por el agente especial JM Asociados S.A.S., busca tratar los retrasos en la entrega del proyecto y las afectaciones sufridas por los compradores. Quienes no puedan asistir presencialmente podrán participar de forma virtual a través de videollamada al número 302 548 1098.

Propietarios de apartamentos de Torres Solei de Tunja, han esperado seis años para que la constructora les entregue y escriture su inmueble Ampliar

¡Recordemos que! desde junio de este año, la Alcaldía de Tunja, a través de JM Asociados, asumió la administración del edificio Torres de Soleil, luego de la cesión de competencias por parte de la Superintendencia de Sociedades, con el fin de proteger los derechos de más de 15 familias afectadas. El inmueble, entregado en 2022, fue hallado en estado de abandono y actualmente se encuentra bajo revisión técnica y control de seguridad. La administración municipal anunció que en diciembre de 2025 iniciaría la entrega de escrituras a quienes cumplan los requisitos establecidos.