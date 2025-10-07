Martes 7 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Las autoridades en Armenia ofrecen una recompensa de hasta 20 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables del atentado contra un funcionario del Inpec.

Ingresa al canal de WhatsApp de Caracol Radio Armenia

Frente a los hechos ocurridos el fin de semana en el que hombres que se movilizaban en motocicleta atentaron contra un dragoneante del Inpec en la ciudad, en las últimas horas se llevó a cabo una mesa de seguridad ampliada con las diferentes autoridades del departamento con el objetivo de establecer medidas para capturar a los responsables y mitigar nuevos casos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El secretario de Gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez informó que llevaron a cabo la reunión en el comando de la Policía donde determinaron una recompensa de hasta 20 millones de pesos para quien ofrezca información que permita la judicialización de los responsables del atentado.

El alcalde de la ciudad, James Padilla rechazó este tipo de hechos y reconoció que es un tema nacional que ha impactado a nivel local. Señaló que al parecer se trata de retaliaciones por parte de cabecillas de grupos al margen de la ley que están al interior de los establecimientos carcelarios.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Voceros del sindicato de empleado del INPEC dicen sentirse desamparados por parte del gobierno nacional ante los constantes ataques y atentados contra el personal de la institución.

Le puede interesar: Lunes 6 de octubre, las noticias más importantes de Armenia y Quindío

El Teniente Maickol Mahecha Rúa Directivo Nacional del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios adscrito de la penitenciaria Peñas Blancas de Calarcá, Quindío indicó “La situación es lamentable y hay que recordar que no se trata de estos episodios que vienen ocurriendo desde el viernes, sino que venimos siendo objeto de todo tipo de violencias desde aproximadamente 3 años donde se ha maximizado la posición y el poder que tienen las bandas delincuenciales y todo actor ilegal dentro de del país”

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

y agregó “somos objeto de todo tipo de amenazas. Y se vienen concretando cada tiempo y la preocupación es que por parte del Gobierno Nacional la atención es única y exclusivamente cuando ocurren esos hechos lamentables y no hemos visto los resultados contundentes que nos muestren, por ejemplo, a qué obedecen este tipo de retaliaciones.

El líder sindical del Inpec fue claro en manifestar “Como cuerpo de custodia y vigilancia estamos en una encrucijada lamentable para cualquier sociedad y es que un trabajador que desempeña una actividad esencial para el estado que se encarga de controlar la ejecución de las penas, todo tipo de control que haga en ese sentido, pues las bandas delincuenciales con el poder que tienen hoy están mostrando que se paga con la vida.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Sobre el número de funcionarios en Colombia, señaló “El cuerpo de custodia y vigilancia del INPEC, la planta global en este momento es, 15.100 y el personal privado de la libertad supera los 100.000 personas, esto sin contar las medidas de control adicional que nosotros debemos generar sobre las personas que no tienen pena privativa de la libertad en establecimiento de reclusión, es decir, aquellas aquellos subrogados penales como la detención domiciliaria, detención hospitalaria entre otras que también está a cargo de nosotros y demanda de funcionarios.

La proporción es muy diciente y la falencia está presente y tampoco hay en el futuro más inmediato una posibilidad de aumentar esta planta para la atención de la población privada de la libertad en Colombia.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Armenia es una de las ciudades que se suma hoy a nivel nacional a las movilizaciones en favor del pueblo palestino y el rechazo a la guerra, el terrorismo en Gaza y en contra de Israel.

En la capital del Quindío se realizarán dos concentraciones a las 4 de la tarde, en la zona peatonal de la universidad del Quindío se reunirá un grupo de docentes, lideres sociales y estudiantes que luego saldrán en marcha hacia la plaza de Bolívar donde el sindicato de maestros a convocado a una concentración en favor de Palestina.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Como Brandon Marín, de 17 años de edad fue identificado el menor de edad integrante de la barra artillería verde sur del Quindío que fue asesinado con arma blanca el pasado fin de semana en el municipio de Soacha en Cundinamarca al parecer en enfrentamientos con supuestos hinchas de Atlético Nacional

El menor de edad vivía en el parque Uribe de Armenia donde era reconocido por ser hincha del deportes Quindío y viajar a diferentes ciudades acompañar al equipo en los partidos de la B.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con el incremento del flujo de visitantes durante la Semana de Receso, la Corporación Autónoma Regional del Quindío (CRQ) reforzó sus estrategias de educación ambiental y sensibilización dirigidas tanto a los turistas como a los prestadores de servicios del sector. El propósito es promover una cultura responsable y fortalecer el turismo sostenible en el departamento.

Como parte de esta estrategia, la Subdirección de Gestión Ambiental dará inicio al Diplomado en Turismo Sostenible, desarrollado bajo la metodología de la Burbuja Ambiental, que busca contextualizar el turismo como una actividad equilibrada entre las necesidades humanas y la preservación de los ecosistemas.

Este diplomado, con una duración de 100 horas de formación, está dirigido a ciudadanos, agencias de viajes, operadores, y representantes del sector hotelero, y abordará temas como normatividad ambiental, buenas prácticas de manejo y protocolos para la sostenibilidad en las actividades turísticas.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia a través de redes sociales denunciaron que un taxista estaba en estado de embriaguez y al parecer fue por evitar atropellar un habitante de calle

El caso quedó registrado en vídeo de ciudadanos que evidenciaron el momento donde el taxista se encuentra dormido al interior de un taxi en el sector del parque El Bosque de la ciudad en la madrugada del domingo 5 de octubre.

El conductor en contravía se llevó una valla de información y quedó aparentemente dormido, pero por fortuna el caso no pasó a mayores.

Al respecto la secretaria de tránsito encargada de la ciudad, Rosa Patricia Buitrago informó que le practicaron una prueba de alcoholemia al conductor y resultó negativa por lo que de acuerdo con la información del mismo taxista fue por no atropellar a un habitante en situación de calle que transitaba por el lugar.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El Centro Integral para habitantes de calle en Armenia sería una realidad en el año 2026

Así lo dio a conocer la secretaria de desarrollo social de la capital quindiana, Jenny Gómez quien informó que avanzan en el proyecto para la puesta en funcionamiento de un centro integral para habitantes de calle con el objetivo de que quienes accedan voluntariamente a la atención puedan superar la vida en calle.

Explicó que la idea es que los habitantes de calle puedan estar en el centro hasta seis meses donde recibirán asistencia psicosocial para la desintoxicación de sustancias.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Fue enfática en afirmar que están en el proceso de las adecuaciones para lograr hacer realidad el centro integran en el año 2026 y quedará ubicada en inmediaciones del corregimiento El Caimo a las afueras de la ciudad.

Además, dijo que otro de los objetivos es el centro transitorio que ese sí estará ubicado en Armenia incluso se busca en zona céntrica para que la atención primaria sea oportuna y luego de que reciban ese proceso pasarán al centro integral.

Puntualizó que aspiran en el centro estarán entre 80 a 100 personas de acuerdo con las adecuaciones físicas del lugar con las habilitaciones por parte de la secretaría de salud.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Los gerentes de los centros comerciales Plaza Flora y Unicentro en Armenia lanzaron la campaña de cultura ciudadana Cultura Animal, esto para hacerle frente al problema de movilidad y mal parqueo dentro y fuera de estos espacios en la capital del Quindío

La gerente del Centro Comercial Plaza Flora, Luisa Fernanda Muñoz explicó “La campaña es para hacerle un llamado a esos visitantes para para los comportamientos en parqueaderos, creemos que la visita se enmarca muchísimo en la experiencia que tengamos en nuestros parqueaderos y hoy estamos viendo cómo en los parqueaderos no hay paciencia, no hay tolerancia, no hay respeto y ese es el llamado que quiere hacer cultura animal

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El gerente del centro comercial Unicentro, Alejandro Ramírez “los centros comerciales no somos un espacio solo de compra, somos un espacio que reemplazamos espacios de ciudad, nosotros hacemos parte de esa vida diaria. Entonces, siendo parte de esa vida diaria, queremos impactar positivamente a toda la gente. No solo a las personas que nos visitan, sino a toda la ciudad. No solo es el problema puntual de Unicentro, no solo es el problema puntual de Plaza Flora, es un problema de ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Con una reflexión sobre el papel preponderante que tiene la Universidad del Quindío en el desarrollo de la región y la construcción de paz, monseñor Carlos Arturo Quintero Gómez, obispo de Armenia, lideró el tedeum de acción de gracias por los 65 años de la universidad del Quindío

El alcalde de Armenia reconoció la relevancia en formación de la Universidad del Quindío

En el marco del Tedeum por los 65 años del alma mater, el alcalde de la ciudad James Padilla manifestó que es alta la importancia por todo lo que aporta ya que es considerada un referente a nivel regional y nacional. Enfatizó que lo anterior ha sido clave para el desarrollo por eso exaltó la conmemoración que se realiza año tras año de la universidad.

Mencionó que desde la alcaldía vienen fortaleciendo el sistema de becas donde se han beneficiado más de 300 personas estableciendo convenio en las diferentes universidades, aunque en gran parte es en la Universidad del Quindío.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

La Alcaldía de Armenia anunció que este año la Orden Cordón de Los Fundadores, el más alto reconocimiento que otorga la ciudad, será concedida al doctor Alberto Gómez Mejía, en homenaje a su sobresaliente trayectoria como jurista, ambientalista y promotor de la conservación de la naturaleza.

La decisión fue adoptada por la Junta Directiva del Cordón de Los Fundadores, integrada por el alcalde de Armenia, la Diócesis de Armenia, la Cámara de Comercio, el Comité de Cafeteros, el Club de Leones Monarca, la Sociedad de Mejoras Públicas, el Concejo Municipal y el Club Rotario.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

El diputado César Londoño del partido de la U fue elegido presidente de la Asamblea Departamental para el año 2026

En las instalaciones del recinto departamental se llevó a cabo la designación de la mesa directiva de la asamblea para el próximo año. De manera unánime con 11 votos a favor fue elegido presidente, el diputado César Londoño, como primer vicepresidente el diputado Jhon Freddy Cerón y como segunda vicepresidente la diputada Jessica Obando.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Dijo que son altas las expectativas de trabajo y fue claro que trabajará de manera mancomunada con los diferentes municipios para conocer de primera mano las necesidades.

Destacó que uno de los puntos clave para el próximo año será realizar seguimiento a la ejecución de proyectos del plan de desarrollo como el que tiene que ver con el hospital del municipio de Quimbaya.

Resaltó que desde la construcción del plan de desarrollo que está actualmente en un avance del 40 al 50%, estuvo muy cercano a los ciudadanos y por eso debe establecerse la vigilancia en los recursos.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

11 toneladas de alimento para gatos y perros fueron recaudadas en la carrera ‘Pet Run’ en Armenia

Este fin de semana se llevó a cabo la carrera donde participaron 2.300 corredores con el objetivo de apoyar a los animalitos en estado de vulnerabilidad.

La animalista Diana Rodríguez de la fundación Eco Huellas evidenció la importancia de este tipo de espacios porque permite brindar acompañamiento a cada una de las fundaciones que trabaja en pro de los perros y gatos en la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Explicó que este proceso es el resultado de las mesas de trabajo que se han venido desarrollando de la mano con la alcaldía para fortalecer todos los temas relacionados con la protección animal. Destacó que el alimento recaudado será distribuido por las seis fundaciones quienes lideran el diálogo y estas a su vez a todos los hogares de paso de la ciudad.

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

Polémica en Armenia por la aparición pública del exjefe del cartel de Medellín Carlos Lehder durante la realización del sancocho esquinero en el barrio Santander en Armenia donde fue aplaudido por muchos ciudadanos

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En deportes, Tras haber superado diferentes ciclos de clasificación en los ámbitos municipal y departamental, inició la participación de los equipos quindianos que hacen presencia en la serie zonal del Eje Cafetero correspondiente a los Juegos Deportivos del Magisterio, que se desarrolla en la ciudad de Pereira.

En la competencia se contará con participación quindiana en baloncesto, fútbol sala, voleibol en masculino y femenino, así como en fútbol masculino. Las escuadras se enfrentarán a sus pares de los departamentos de Risaralda, Caldas y Antioquia, para hacerse un lugar a la final nacional.