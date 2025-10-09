Alcalde revisó avances del Plan de Desarrollo 2024- 2027: conozca cómo va la ejecución

El alcalde Mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, lideró un encuentro con su gabinete distrital para revisar los avances del Plan de Desarrollo 2024–2027: Cartagena, ciudad de derechos.

Durante la jornada, el secretario de Planeación Distrital, Camilo Rey Sabogal, presentó el porcentaje de avance general del Plan, así como el progreso alcanzado en cada una de sus líneas estratégicas a corte del 15 de septiembre.

La línea de Seguridad Humana registra un 40,9 % de avance; Vida Digna, 42,2 %; Desarrollo Económico Equitativo, 39,1 %; Ciudad Conectada y Sostenible, 41,9 %; Innovación Pública y Participación Ciudadana, 43,8 %, y el Capítulo Étnico, 22,5%.

Al respecto, el alcalde Dumek motivó al gabinete a continuar trabajando de manera articulada por la transformación de la ciudad.

“Debemos seguir trabajando en unidad y sin egos por el bien de Cartagena. Cuando le dicen un piropo a la ciudad o al alcalde, no es solo a mí, es a todo el equipo, porque este trabajo no lo hago solo”, reafirmó el mandatario.

Durante el encuentro, los resultados fueron analizados a través del Visor de Seguimiento al Plan de Desarrollo, una herramienta construida por la Secretaría de Planeación Distrital que permite consultar, de manera ágil y transparente, el cumplimiento de las metas y programas de la administración.

Este tablero digital también permite identificar cómo están asociadas las metas a distintos grupos poblacionales, así como su contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

“Con el Visor facilitamos que la ciudadanía pueda conocer, de forma rápida y práctica, los detalles de esta hoja de ruta y el avance en su cumplimiento. Esto reafirma nuestro compromiso con un gobierno abierto, participativo y transparente”, sostuvo Camilo Rey Sabogal, secretario de Planeación Distrital.

Quienes deseen conocer en detalle los avances del Plan de Desarrollo por líneas estratégicas, impulsores de avances y programas pueden acceder al visor a través de este enlace: https://planeacion.cartagena.gov.co/visor-seguimiento-plan-desarrollo-2024-2027-cartagena-ciudad-derechos