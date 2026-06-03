Dos mujeres resultaron quemadas tras fuerte explosión en la planta de Campollo en Arjona

Una fuerte explosión sacudió las instalaciones de la planta avícola Campollo, ubicada en el municipio de Arjona, Bolívar, dejando como saldo dos mujeres con heridas por quemaduras y millonarias pérdidas materiales. La emergencia se registró en horas de la noche, generando pánico tanto en los operarios que se encontraban de turno como en los moradores de los sectores vecinos al complejo empresarial.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

La hipótesis inicial que manejan las autoridades locales apunta a que el incidente se originó por el estallido de un cilindro en el interior de la factoría, lo que desató un incendio de grandes proporciones. Testigos del hecho captaron en video cómo las llamas salían con fuerza a través de las puertas y ventanas de la edificación, amenazando con extenderse hacia predios adyacentes.

La oportuna intervención de los propios trabajadores de la compañía, sumada al despliegue de los organismos de socorro, permitió controlar y sofocar el fuego antes de que causara daños estructurales mayores en la zona industrial. Las dos afectadas recibieron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente fueron remitidas a centros asistenciales, donde los médicos evalúan la gravedad y el alcance de las lesiones sufridas en su cuerpo.

Las autoridades recordaron que las altas temperaturas asociadas a la actual ola de calor facilitan la combustión rápida de materiales, por lo cual instaron a las empresas y a los hogares a extremar las revisiones de conexiones eléctricas, evitar sobrecargar los enchufes y almacenar de manera adecuada cualquier tipo de combustible o sustancia inflamable.