HOY inicia Expovida: la feria de salud y bienestar en Bucaramanga. Irá del 9 al 11 de octubre

Bucaramanga

Bucaramanga tendrá tres días dedicados al bienestar, la salud y el entretenimiento con la apertura de Expovida 2025, la feria oficial que antecede a la Media Maratón FCV. El evento se llevará a cabo del 9 al 11 de octubre en el Centro de Convenciones de Neomundo y contará con más de 90 stands de productos, servicios y experiencias para toda la familia.

Durante la feria, los asistentes encontrarán una amplia oferta de ropa y accesorios deportivos, artículos de ciclismo y running, suplementos vitamínicos, masajes y servicios médicos del Hospital Internacional de Colombia (HIC). También habrá espacios de entretenimiento, zona gamer, actividades recreativas y sesiones de rumbaterapia lideradas por instructores invitados.

Horario Expovida Bucaramanga 2025

Expovida abrirá sus puertas hoy jueves 9 de octubre y continuará el viernes 10 de octubre, de 11:00 a.m. a 8:00 p.m., y el sábado 11 de octubre, de 9:00 a.m. a 7:00 p.m. La entrada es gratuita y abierta a todo tipo de público.

Además, quienes se acerquen al stand principal del Hospital Internacional de Colombia y registren su asistencia podrán participar en sorteos diarios de relojes inteligentes, confirmaron los organizadores del evento.

Expovida, se convierte en el punto de encuentro oficial para la entrega de los kits y números de competencia de la Media Maratón de Bucaramanga FCV. Según explicó Mariela Sánchez Aguirre, gerente de Gestión Social de la FCV, este paso es esencial para garantizar la participación en la carrera que se desarrollará el domingo 12 de octubre.

“El número de competencia es el pase de entrada a la Media Maratón. Sin él no es posible estar en la línea de partida ni acceder a las premiaciones”, recalcó.

La feria marca así el inicio de la cuenta regresiva para la Media Maratón de Bucaramanga FCV, que reunirá a miles de corredores nacionales e internacionales que competirán en recorridos de 21k, 10.5k y 5k.

La invitación es abierta para toda la comunidad: “el bienestar se vive y se celebra, incluso antes de llegar a la meta”, comentan es de la Fundación Cardiovascular.