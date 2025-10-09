El plan anticorrupción de Vicky Dávila, Juan M. Galán, Aníbal Gaviria y Enrique Peñalosa

Los cuatro precandidatos pasaron por el 5X20 de Hora20 de Caracol Radio para hablar de sus propuestas en temas de corrupción y transparencia, la lucha que emprenderían contra un fenómeno que le cuesta al país hasta $50 billones de pesos, según la Contraloría.

El exgobernador Aníbal Gaviria planteó que se debe partir de un acuerdo nacional fundamental contra la corrupción, impulsaría veeduría durante campañas y crearía Colombia Integra, un sistema de integralidad y transparencia, liderado por el presidente de la República y que vinculará el orden nacional, departamental y municipal, de allí se desprenderían los consejos donde se desarrollarán planes de integralidad y transparencia con indicadores nacionales de transparencia abiertos al público. También planteó la creación del fondo nacional para integridad y transparencia, así como un programa de prevención contra la corrupción que se haga desde el inicio de las contrataciones. Por último, comentó que la licitación debe ser la regla como forma de contratación, con lo cual, propuso la creación de una verdadera reforma a la contratación.

El exalcalde Enrique Peñalosa dijo que en primer lugar se debe nombrar figuras con excelencia que garantice un buen manejo de recursos, insistió en la importancia de trabajar en el frente de cultura ciudadana, así como la sanción social a los corruptos. Señaló que acabaría con la flexibilidad de los contratos que permite la entrada de corrupción, así como el impulso de un Consejo Nacional de Transparencia que trabaje con Fiscalía y Superintendencia de Industria y Comercio para que vigile las entidades del Estado con mayor riesgo de corrupción. En el plano político, sugirió acabar con los senados nacionales, “el senado debería ser departamental”, puntualizó.

Por su parte, la precandidata Vicky Dávila, dijo que la primera política anticorrupción es ser una persona honorable y que tenga las manos limpias, en esa medida, propuso la creación de un bloque de búsqueda anticorrupción con enfoque interinstitucional e interdisciplinario con un plan de choque contra la impunidad, “nos sentaremos con la Fiscalía y alta cortes a establecer un método que permita desarrollar ese plan de choque”. Resaltó que otro de los ejes de su propuesta está en quitarles la plata a los corruptos, “les quitamos billones para desvertebrar esa mafia”. Por último, propuso la creación de una estrategia de vigilancia a través de la UIAF y DIAN para establecer cómo se mueven los recursos.

Juan Manuel Galán, precandidato presidencial, señaló que la corrupción funciona como crimen organizado, con rentas criminales y que, por lo tanto, no se puede enfrentar como casos aislados. Planteó un trabajo de prevención vía alertas tempranas, aplicación de tecnología y cruce de bases de datos, interoperabilidad de plataformas tecnológicas y alertar el movimiento de dineros sospechosos que permitan actuar en tiempo real. En esa media, recomendó la creación de una institucionalidad sólida y especializada como la que hay en Perú y Brasil para desmantelar casos de corrupción. Habló de un trabajo mensual con medios de comunicación para entregar un reporte de rendición de cuentas sobre ejecución presupuestal con base en el Presupuesto General de la Nación, para evitar al mismo tiempo el robo de recursos o la entrega de cupos indicativos.

