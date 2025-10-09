“No la vamos a acabar, pero sí a enfrentarla con toda la firmeza”: Dávila sobre su plan anticorrupción

Durante los último gobiernos se han presentado varios escándalos de corrupción, uno de ellos, el saqueo a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que ha involucrado a varios a ministros y funcionarios de gobierno.

De acuerdo con la Organización de Transparencia por Colombia, el 49% de los hechos de corrupción corresponden a la parte administrativa, principalmente en contratación pública.

La precandidata presidencial Vicky Dávila durante la conversación de 5x20, afirmó que “La corrupción no se la inventó este gobierno, es una problemática que viene desde las mafias que han estado enquistadas durante los gobiernos por décadas”

Lea también: El plan anticorrupción de Peñalosa: consejo de transparencia, sanción social y control de contratos

Sin embargo, Dávila afirmó que el actual gobierno decisión gobernar con la corrupción y que tiene bastante funcionarios de alto nivel que son cuestionados; y que es ella precisamente quién durante 33 años dentro su ejercicio como periodista, se encargó de revelar innumerables escándalos de corrupción

Elegir a personas que no tengan escándalos: En este sentido, la precandidata resaltó que se deben escoger personas que no tengan manchas de corrupción.

Bloque de búsqueda de anticorrupción: se trata de una propuesta que según la precandidata, debe quedar instalada el 7 de agosto del 2026. Siendo interinstitucional, interdisciplinaria para hacer un plan de choque contra la impunidad y sentarse con las Cortes y la Fiscalía.

Quitar el dinero a los corruptos: una estrategia en la que pretende redirigir los billones de la corrupción en la salud, educación y personas que no comer 3 veces al día.

Regla de vigilancia con el SECOP: En este caso, la precandidata propone mirar todas las contrataciones y hacer un cruce de tatos con la DIAN y la UIAF, con el fin de hacer un análisis de entrada de dineros de los funcionarios para que no se enriquezcan.

Le recomendamos: Que la corrupción no solo sea una infracción, que sea un crimen contra las personas: Juan Manuel Galán

Noticia en desarrollo...

Vea la conversación completa aquí: