Galán, Peñalosa, Vicky y Aníbal Gaviria, ¿qué responden sobre la financiación de sus campañas?

El exalcalde y precandidato, Enrique Peñalosa contó que se ha gastado $180 millones de pesos en su campaña y que está siendo financiada por amigos, personas conocidas y empresarios de diferentes tipos. Vicky Dávila aseguró que no tiene la cifra exacta de cuánto ha costado su campaña, pero aseguró que ha sido austera, que toda la información se publicará cuando sea necesaria y que no aceptan aportes en efectivo.

Juan Manuel Galán señaló que aspira a ser precandidato por el Nuevo Liberalismo, partido del que hoy es director nacional, en esa medida, dijo que recibe honorarios como director de la colectividad, pero que por ahora no hay ni cuentas ni donaciones.

En último lugar, Aníbal Gaviria, dijo que se viene financiando personalmente, “lo estoy haciendo como en el pasado con recursos vía crédito y como me va bien en votos, pago el crédito con la reposición de votos del Estado; soy el único que lo he hecho en Colombia, en Alcaldía de Medellín y la Gobernación, cuando recibí la plata de la reposición, pagué el crédito y el dinero que sobró lo doné a organizaciones sin ánimo de lucro”.

