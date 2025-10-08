Comprar SOAT en minutos en Rappi: nueva opción sin intereses, con beneficios y por internet

Comprar SOAT en minutos a través de Rappi: nueva opción sin intereses y con beneficios

La empresa Rappi anunció una nueva modalidad para comprar el SOAT (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) a través de su plataforma de forma segura y en tan solo minutos.

Se trata de una nueva función que se suma a las ya disponibles en la app, con la que esperan que los colombianos adquieran el SOAT de forma rápida y segura: sin filas, sin papeleo y sin riesgo de que sean estafados por terceros o tramitadores.

Para evitar sanciones e inmovilización de su vehículo, es fundamental que tenga el SOAT al día. Por esa razón, acá le explicamos cómo adquirir este importante documento que es necesario para transitar de forma legal en las diferentes calles y carreteras del país.

¿Cómo comprar el SOAT a través de Rappi en 2025?

Lo primero que usted debe hacer es descargar la aplicación de Rappi a través de las tiendas virtuales disponibles para su celular (Appstore para IOS y Playstore para Android).

Si usted ya cuenta con la app, debe actualizarla. Una vez dentro de la app debe buscar la opción SOAT. Después de seleccionarla siga los siguientes pasos:

Seleccione la opción SOAT, donde puede comprarlo con beneficios únicos

donde puede comprarlo con beneficios únicos Ingrese la placa de su vehículo

Una vez hecho esto le dará la cotización de cuánto debe pagar

Seleccione el método de pago y realice el pago correspondiente

Otra opción que ofrece la aplicación es la compra del seguro Ter-cero, con el cual usted puede recibir una cobertura en daños materiales a terceros en accidentes de tránsito. Así mismo, le darán un acompañamiento jurídico con el cual tener más opciones en caso de verse involucrado en un siniestro vial.

Beneficios de comprar el SOAT en Rappi

Existen varias ventajas que usted puede obtener si decide comprar el SOAT a través de la nueva función de Rappi. Entre estos se encuentran:

Pago sin intereses al usar RappiCard

al usar RappiCard Proceso guiado desde la app, sin salir de casa

Beneficios integrados con otros servicios de la plataforma

De esta forma, usted podrá comprar el documento que necesita para estar en regla con su carro. Siendo Rappi una opción segura, debido a que en los últimos años se han reportado numerosos casos de estafa en distintas plataformas que ofrecen el servicio de forma fraudulenta.

¿Cuál es la multa por no tener SOAT?

La multa por conducir un vehículo sin el SOAT vigente en Colombia es una infracción grave que conlleva varias sanciones. La multa es equivalente a 30 Salarios Mínimos Diarios Legales Vigentes (SMDLV).

Para el año 2025, el valor aproximado de esta multa oscila entre:

$1.207.762 y $1.423.500 pesos colombianos (dependiendo de la cifra final del Salario Mínimo Legal Diario Vigente que se haya oficializado).

Además de la multa económica, la ley establece que:

Inmovilización del vehículo: El carro o motocicleta será inmovilizado por las autoridades de tránsito.

El carro o motocicleta será inmovilizado por las autoridades de tránsito. Costos Adicionales: Deberá asumir los gastos de la grúa y el parqueadero (patios) donde permanezca el vehículo hasta que regularices la situación.

Si tiene un accidente de tránsito y no cuenta con el SOAT vigente, el propietario del vehículo deberá asumir de su propio bolsillo la totalidad de los gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios de todas las víctimas involucradas en el siniestro, lo cual puede ascender a cifras millonarias. El SOAT está diseñado para cubrir precisamente estos gastos.