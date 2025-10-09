Contraloría alerta: aumento de grupos ilegales, drones y minería ilegal amenazan el orden público

Desde la Contraloría advierten que Colombia necesita con urgencia una transformación de la estrategia de defensa y seguridad debido a las nuevas modalidades de criminalidad y delincuencia como los ciberataques.

Entre esas nuevas modalidades se encuentran los drones, vehículos aéreos no tripulados que tienen como objetivo llevar o disparar misiles. Estos son utilizados por los grupos armados para realizar ataques sin exponer a sus combatientes.

Este tipo de tecnología le ha permitido a los actores ilegales tener ventajas tácticas, además de darles la posibilidad de ejecutar de manera remota y efectiva estas herramientas.

Este tipo de tecnología ha puesto a prueba la capacidad de las Fuerzas Militares para desarrollar y emplear sistemas antidrones, al tiempo que se ha incrementado los riesgos para la población civil, generando víctimas y desplazamiento forzado.

“No podemos seguir enfrentando amenazas del siglo XXI con estructuras del siglo pasado. Tampoco podemos seguir invirtiendo la mayor parte del presupuesto en gasto corriente, mientras la inversión en innovación y modernización sigue rezagada”, dijo el Contralor General, Carlos Hernán Rodríguez.

Le puede interesar: Contraloría solicitó información al ICETEX sobre contrato por 18.000 millones

Aumento de la minería ilegal en el país

Sobre el aumento de la minería el Contralor reveló que según el ’Informe Nacional de Minería Ilegal y Contaminación por Mercurio en Colombia‘ presentado por la Procuraduría General de la Nación, se registró un aumento del 73 % del área dedicada a la explotación ilícita de oro entre noviembre de 2023 y mayo de 2024.

“Se estimó que cerca del 70 % del oro producido en el país termina en circuitos ilegales, generando graves consecuencias ambientales como la afectación de más de 100.000 hectáreas de cobertura vegetal”, agregó el Contralor.

Otra de las problemáticas que expuso la contraloría frente a la operación de los grupos armados, es la manera en la que determinan normas y controles en ciertos territorios, imponiendo su propia justicia.

“Es realmente preocupante cómo los grupos armados ilegales imponen normas y controles, incluyendo carnetizar a la población e impartiendo su propia justicia”, añadió el Contralor General de la República, Carlos Hernán Rodríguez.