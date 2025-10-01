Cúcuta

Combates entre grupos armados dejan tres presuntos miembros del ELN muertos en el Catatumbo

Entre los fallecidos estaría alias ‘Halcón’, presunto cabecilla de la estructura.

TOPSHOT - National Liberation Army ELN rebels of the Manuel Vazquez Castano northeastern war front stand guard at Catatumbo region, Colombia on March 8, 2025. Commanders from Colombia's National Liberation Army guerrilla group have vowed to repel a government counteroffensive in the country's northeast, warning years of "total peace" risk turning into "total war".  (Photo by STRINGER / AFP) (Photo by STRINGER/AFP via Getty Images) / STRINGER

Catatumbo.

En la zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, se registran intensos enfrentamientos desde hace dos días entre guerrilleros del ELN y disidencias de las Farc, según reportes de la comunidad de la vereda Oru 7, en el sector Río Chiquito.

Habitantes de la zona informaron que durante los combates se han utilizado drones con explosivos, generando fuertes detonaciones que han puesto en riesgo a la población civil. En las últimas horas, las autoridades confirmaron que tres subversivos del ELN fueron abatidos, entre ellos alias ‘Halcón’.

Los enfrentamientos también han afectado directamente a los habitantes de la zona: varios niños quedaron atrapados dentro de un colegio cercano a los combates, mientras que familias enteras permanecen confinadas en sus viviendas por razones de seguridad.

Las autoridades hacen un llamado a mantener la calma y han reforzado la presencia en el área para garantizar la protección de la comunidad, mientras que los organismos humanitarios monitorean la situación para brindar asistencia a quienes se encuentran en riesgo.

