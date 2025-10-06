Justicia

Procuraduría crítica gestión de MinDefensa en contrato para mantenimiento de helicópteros MI-17

Hay incumplimientos de hasta el 92% en el contrato.

Moscow, Russia – May 06, 2012: Mi-8AMTSh MI-17, MI-171SH in the sky over Moscow, Russia on a background of clouds, photographed near the Kremlin

Moscow, Russia – May 06, 2012: Mi-8AMTSh MI-17, MI-171SH in the sky over Moscow, Russia on a background of clouds, photographed near the Kremlin / linkpusher

La Procuraduría puso la lupa sobre el contrato 12/2024 MDN-EJC, relacionado con el mantenimiento y reparación de la flota de helicópteros MI-17 del Ministerio de Defensa.

Esta vigilancia del ente de control se hace luego de que la empresa Vertol System Company presentara retrasos en este contrato firmado por una cifra cercana a los USD 32.463.400.

Luego de recopilar una serie de documentos, se evidenció un alarmante incumplimiento del 92% en el avance físico del contrato, la entidad ha requerido al Ministerio documentación detallada y un plan de contingencia para asegurar la operabilidad de la flota.

Observaciones de la Procuraduría a información entregada por MinDefensa

  • No se proporcionó la entrega de componentes, los números de serie ni los certificados de aeronavegabilidad.
  • Ausencia de actas de reuniones formales en el expediente del contrato; solo se presentaron listas de asistencia.
  • Acreditación insuficiente para las reclamaciones de fuerza mayor, falta de una matriz de riesgos detallada y medidas correctivas no probadas por la supervisión.
  • Se mencionan acciones sancionatorias, pero no se adjunta ninguna comunicación formal al contratista ni prueba del debido proceso.

La Procuraduría solicita al Ministerio que proporcione de forma urgente:

  1. Copias de todas las comunicaciones formales al contratista y a la aseguradora sobre las acciones sancionatorias, junto con pruebas del debido proceso.
  2. Copias completas de todas las actas de reuniones, con anexos que detallen objetivos, debates, decisiones y compromisos.
  3. Un programa de ejecución sostenido, incluyendo la ruta crítica, los tiempos de revisión por aeronave/componente, y una matriz de riesgos y un plan de contingencia para garantizar la operabilidad mínima de la flota MI-17.
  4. Un inventario técnico de componentes y repuestos, junto con números de serie, certificados de aeronavegabilidad y reportes de verificación de la supervisión a medida que se produzcan las entregas.
  5. Documentación para todas las prórrogas y anticipos aprobados, incluyendo justificaciones, matrices de riesgos, medidas correctivas, órdenes de compra, facturas, comprobantes de pago, análisis de riesgos y garantías requeridas.
  6. Integración de toda la documentación faltante en el expediente del contrato y provisión de un índice y enlace de acceso.
  7. Copias autenticadas de la póliza de seguro y todos los endosos, prueba de validez/suficiencia, pagos de primas y criterios internos para exigir garantías.

