Procuraduría crítica gestión de MinDefensa en contrato para mantenimiento de helicópteros MI-17

JUSTICIA

La Procuraduría puso la lupa sobre el contrato 12/2024 MDN-EJC, relacionado con el mantenimiento y reparación de la flota de helicópteros MI-17 del Ministerio de Defensa.

Esta vigilancia del ente de control se hace luego de que la empresa Vertol System Company presentara retrasos en este contrato firmado por una cifra cercana a los USD 32.463.400.

Luego de recopilar una serie de documentos, se evidenció un alarmante incumplimiento del 92% en el avance físico del contrato, la entidad ha requerido al Ministerio documentación detallada y un plan de contingencia para asegurar la operabilidad de la flota.

Observaciones de la Procuraduría a información entregada por MinDefensa

No se proporcionó la entrega de componentes, los números de serie ni los certificados de aeronavegabilidad.

Ausencia de actas de reuniones formales en el expediente del contrato; solo se presentaron listas de asistencia.

Acreditación insuficiente para las reclamaciones de fuerza mayor, falta de una matriz de riesgos detallada y medidas correctivas no probadas por la supervisión.

Se mencionan acciones sancionatorias, pero no se adjunta ninguna comunicación formal al contratista ni prueba del debido proceso.

La Procuraduría solicita al Ministerio que proporcione de forma urgente: