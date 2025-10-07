MinDefensa exige cumplimiento de contrato por helicópteros: “Está incumpliendo el contratista”

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, exigió el cumplimiento total del contrato suscrito con la empresa estadounidense Vertol System Company, tras los retrasos en la entrega de helicópteros Mi17 y repuestos comprometidos con las Fuerzas Militares.

Según explicó, el acuerdo se firmó luego de que Estados Unidos incluyera a las compañías relacionadas con la industria militar rusa en la llamada “lista Clinton”, lo que impidió seguir realizando transacciones con proveedores tradicionales vinculados a Moscú.

“El Ministerio ha cumplido el contrato, quien no ha cumplido es el contratista”, afirmó Sánchez al detallar que el Gobierno colombiano pagó 18 millones de dólares como anticipo, equivalente al 50 % del valor total del contrato, para poner en funcionamiento seis helicópteros MI-17 y recibir repuestos esenciales.

Sin embargo, hasta el momento solo se han recibido 2,6 millones de dólares en materiales, mientras que otros componentes por valor de 8 millones de dólares permanecen en zona franca a la espera de trámites contractuales.

El ministro subrayó que el objetivo principal es garantizar el cumplimiento del contrato y la protección de los recursos públicos, además de implementar un plan de contingencia ante los retrasos. “No se va a perder ni un peso de los colombianos”, enfatizó.

Debido al incumplimiento, el Ministerio se ha visto obligado a emplear otras capacidades aéreas, entre ellas los helicópteros Black Hawk, que, según Sánchez, están diseñados para operaciones de asalto y no para transporte administrativo.

Esto ha implicado mayores costos operacionales y una planeación más exigente, aunque, según aclaró, no se ha afectado la dinámica operacional de las Fuerzas Militares.

Finalmente, el jefe de la cartera de Defensa anunció que se están evaluando alternativas para desarrollar capacidades de reparación avanzadas de los MI-17 dentro de Colombia, con el fin de reducir la dependencia de proveedores externos.

“Queremos que Colombia pueda reparar sus propios helicópteros. Solo saldremos a comprar los elementos necesarios, pero la reparación la haremos aquí”, concluyó Sánchez.