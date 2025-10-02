🔴 EN VIVO | Santa Fe debuta en Copa Libertadores Femenina: siga acá el partido contra Always Ready

<b>Independiente Santa Fe</b> se estrena en la<b> Copa Libertadores Femenina </b>enfrentando a Always Ready de Bolivia en el Estadio Florencio Sola de Argentina, escenario donde compite Banfield. El equipo colombiano clasificó al torneo internacional por ser subcampeón de la Liga de Colombia, mientras que<b> Deportivo Cali</b> es el otro que logró el boleto.Por su parte, e<b>l cuadro boliviano es el único representante de ese país.</b> Quedó campeón del torneo nacional y<b> ha asistido a todos los torneos de Libertadores.</b>Para esta competición, Santa Fe no podrá contar con <b>Sara Sofia Martínez y María Camila Reyes, </b>ambas por lesión. En sus lugares entraron <b>Marianela Carvajal, Luz Katherine Osorio y Juana Ortegón.</b>