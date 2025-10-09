Andrés Cadavid sobre el sentimiento de Miguel Russo por el fútbol: “le vibraba el alma”

En el marco del fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, quien se quedaba en su casa recibiendo atención especial, distintos clubes, futbolistas y dirigentes envían mensajes de solidaridad a los familiares del argentino, que dejó una huella imborrable en la historia de clubes como Boca Juniors, Millonarios, Rosario Central, entre otros.

Andrés Cadavid, defensor que estuvo bajo las órdenes de Russo durante su paso por el conjunto embajador desde 2017 hasta 2018, y se refirió al entrenador argentino.

Le puede interesar: “Hay jugadores en Millonarios que no se dan cuenta de la institución en la que están”: Andrés Cadavid

Principal recuerdo de Miguel Ángel Russo

“Me ha dolido mucho porque él con una sola palabra iba cargada de mucha identidad, mucho liderazgo. Era un hombre sabio como esos maestros que no tiene que decir mucho ni exaltarse al decirlas para que uno lo entienda”, confesó

“No tanto en la cancha sino en la familia y en la amistad que tiene uno con los compañeros. Eso es lo que lo hizo diferente, yo estuve con él hace poco cuando jugó Argentina-Colombia, también cuando estuve en la Selección Colombia de creadores de contenido. Tuve la oportunidad de hablar con él un rato, de Boca, de lo que él estaba viviendo en el plantel", afirmó Cadavid, que no tiene equipo desde enero de 2025, luego de su paso por Llaneros.

Relacionada: Campaz y un mensaje devastador tras fallecimiento de Miguel Russo: “Te voy a extrañar mi viejo”

“Y muy alegre de haberlo visto, cogerle la mano y decirle que lo quiero mucho, de parte de todos los compañeros que sacó campeón en 2017, porque dejó líderes, no de un juego, sino de vida“, comunicó.

¿Es verdad que nunca subía la voz?

“Para mí hay 3 entrenadores que me han marcado, que son ‘top’ para mí, por su forma de actuar y decir las cosas. Todos coinciden en que un entrenador no tiene que ‘putiar’ para que la información le llegue a un niño o grande", enfatizó Andrés

“Russo, Lillo, y el otro es uno joven porque me sorprendió, es David González, que tiene un don que tienen poquitos entrenadores que es aprender a enseñar. Ellos lo tienen”, explicó el defensor central.

“El que grita y se sale de los cabales es porque no sabe qué hacer en ese momento”, aseguró.

El sentimiento de Russo por el fútbol

“Nosotros tuvimos una larga charla en Argentina, donde le pregunté por qué no sigue su camino de disfrutar la vida y me dijo, ‘todavía estoy ganando plata con el fútbol y hasta el último día que pueda hacerlo lo haré’”, manifestó el antioqueño.

Le puede interesar: Dewar Victoria, optimista con remontada de Millonarios: Su compromiso para los próximos juegos

“Lo que él sentía era amor por manejar a un equipo y que ese equipo funcionara. Que cada uno fuera líder en su posición y creo que ahí era cuando a él le vibraba el alma“, finalizó Andrés Cadavid.